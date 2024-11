I giallorossi vendicano lo 0-3 dello scorso anno e riportano sui tre colli il successo nella straregionale per eccellenza

Matteo Zanini ed Antonio Letizia. Il libro di storia del derby di Calabria si arricchisce di altri due protagonisti. Entrambi fanno parte del Catanzaro che grazie ai loro gol riporta il successo sui tre colli nella partita per eccellenza dell’intero campionato. Quella che ha fatto rotolare teste, vissuto vittorie esaltanti e sconfitte brucianti. Quella che lo scorso anno ha visto esultare dopo 66 anni il Cosenza al Ceravolo. Solo un ricordo nel pomeriggio che ha riportato di fronte giallorossi e rossoblu.



Due squadre affamate di punti. Li mette in tasca tutti l’Uesse, cinico e spietato. Bravo a concretizzare al massimo le occasioni create. Fortunato sulla reazione silana che, dopo il vantaggio firmato Zanini (al 31’), coglie in pieno la traversa con Calamai. E quando non è il legno a salvare il Catanzaro ci pensa Nordi ad abbassare la saracinesca e rispedire i lupi a casa senza senza cena.



Nel frattempo Letizia aveva firmato il raddoppio al primo minuto della ripresa. Poi una doppia chance con Infantino e Gambaretti, il palo di Zanini ed il gol della bandiera rossoblu di D’Orazio al quinto dei sei minuiti di recupero. Un dettaglio che non cambia la sostanza. Al triplice fischio è festa al Ceravolo. Il derby è giallorosso.