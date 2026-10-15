Umberto Indelicato, guardia della Dierre Basketball Reggio Calabria, ha analizzato senza filtri la prestazione della sua squadra nella gara contro Siracusa. Un commento lucido, quello del giocatore siciliano, che parte dalle difficoltà mostrate nel primo tempo per poi soffermarsi sulla reazione d'orgoglio nella parte finale dell'incontro.

«È stata da parte nostra una brutta partita nel primo tempo – esordisce Indelicato – dove non siamo riusciti a giocare con il nostro ritmo, senza sfruttare le nostre caratteristiche. Ma bisogna ripartire dagli ultimi 20 minuti, dove comunque abbiamo alzato l'intensità, abbiamo costretto loro a giocare un po' di più al nostro ritmo e abbiamo quasi impattato la partita sul 70 pari. Però, insomma, bisogna partire meglio fin dall'inizio».

Sul suo inserimento nel gruppo biancoblù il giocatore non ha dubbi: «Abbastanza bene al momento, e sul gruppo non ho nulla da dire: andiamo d'accordo sia in campo che fuori».

Un commento anche sulle prime giornate di questo campionato: «Ho seguito onestamente poco le altre squadre – ammette Indelicato – e per quanto riguarda noi posso dire che dobbiamo ancora lavorare tanto, perché nel corso delle partite abbiamo picchi di grande intensità, ma anche momenti di grande down dove permettiamo agli altri di recuperare. Però, insomma, siamo qui in palestra per questo».

Sui motivi che hanno impedito alla Dierre di chiudere in bellezza dopo la grande rimonta, il cestista è chiaro: «L'energia che abbiamo messo nel secondo tempo probabilmente è stata decisiva, ma nei momenti decisivi loro hanno voluto di più la vittoria, secondo me. Sono stati più cinici, e questo è quanto».

Lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida, in programma sabato contro Giarre: «Da parte nostra sicuramente mi aspetto una partenza aggressiva, dove dobbiamo giocare a grande intensità. Siamo arrabbiati, vogliamo rifarci».