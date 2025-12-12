Dicembre non è solo aria natalizia ma, in ambito calcistico, soprattutto mercato di riparazione. In tal senso la finestra invernale sta entrando, ogni giorno che passa, sempre più nel vivo. Anche in questi giorni diversi sono stati gli annunci e con il campionato di Promozione B che ha animato le recenti ore.

Si muove la Bovalinese

Acuto innanzitutto della Bovalinese che è in piena zona play off e, di certo, vuole mantenere questi ritmi fino alla fine e centrare i primi cinque posti. La compagine amaranto dunque rinforza la propria rosa, regalando a mister Lanzaro un innesto sicuramente interessante: ufficiale l'ingaggio di Gabriele Ferraguto. Si tratta di un attaccante, classe 2002, che si forma calcisticamente nello Sportland Augusta per poi passare alla Pantanelli Academy, dove si mette subito in mostra fino a diventare campione regionale, conquistando anche le Final Six di Cesenatico.

Approda quindi al Siracusa in Serie C, dove segna ben 66 gol in due anni tra Under 15, Under 17 e Berretti. Prosegue poi il suo percorso in Serie D con Paternò e Troina, quindi veste le maglie di Vizzini, Pro Ragusa e successivamente del Megara, dove chiude la scorsa stagione con 24 gol e 6 assist. In questa prima parte di campionato è stato protagonista col Canicattini, realizzando 8 gol e 3 assist prima del suo approdo in amaranto.

Ecco le sue parole ai nostri tifosi: «Ho avuto un approccio molto positivo con la società fin da subito. Arrivo a Bovalino con la volontà di dare il massimo. Ho trovato una squadra forte, una società solida e uno staff organizzatissimo. Sono felice di far parte di questo progetto guidato dal mister Maurizio Lanzaro, che stimo per la sua grande carriera. Lavorerò sodo insieme ai miei compagni per disputare un campionato importante, come vuole la società».

Si rinforza l'Atletico Maida

Dopo aver navigati nelle tempestive e iniziali acque, l'Atletico Maida sta cercando di assestarsi e in tal senso mister Saladino e il ds Foderaro sono in continuo movimento. Il mercato di riparazione viene dunque in aiuto al club giallorosso che, nelle scorse ore, ha annunciato il perfezionamento del tesseramento del forte centrocampista catanzarese, classe 2004, Cristiano Belpanno.

Il ventunenne cresce calcisticamente nel Catanzaro, dove esordisce in Coppa Italia di Serie C con la prima squadra, collezionando tre presenze. Nella stagione successiva prende parte al ritiro della formazione giallorossa impegnata in Serie B, ottenendo numerose convocazioni. Successivamente passa alla Reggina in Serie D, dove in cinque mesi totalizza 12 presenze. Nella scorsa stagione è stato grande protagonista con la maglia della Lodigiani in Eccellenza, accumulando 26 presenze e realizzando 5 gol.

Ecco le parole del presidente Sgrò: «Avevo chiesto ai direttori un regalo di Natale importante. Bravissimo il ss Foderaro ad aver chiuso il colpo Belpanno, anche in prospettiva futura, trattandosi di un giovane classe 2004».