I contatti tra il tecnico ex San Luca e il club amaranto andavano ormai avanti da qualche settimana, fino all'ufficialità odierna: «Ho deciso di rimettermi in discussione con una nuova sfida»

Nulla di nuovo e altra indiscrezione messa a segno. Come anticipato lo scorso 30 maggio, infatti, la Bovalinese ha individuato la propria guida tecnica in vista del prossimo campionato di Promozione B e con la compagine amaranto che vorrà recitare un ruolo da protagonista dopo aver sfiorato, e mancato solo all'ultima giornata, il posto nei play off.

Il nuovo tecnico

Dopo la separazione con Francesco Galati, dunque, il Cavallino amaranto aveva iniziato a sondare diversi profili che si integrassero pienamente con il progetto. Fin da subito tra i nomi più caldi è risultato essere quello di Maurizio Lanzaro che è sempre stato tra i favoriti fino a sbaragliare la concorrenza. Ex difensore di grande esperienza, nel corso della sua carriera Maurizio Lanzaro ha vestito le maglie di club prestigiosi come Roma, Palermo, Cosenza, Empoli, Reggina e Real Saragozza. In seguito ha intrapreso il percorso da allenatore partendo dalla Juniores del Racing Saragozza in Spagna, per poi guidare il Seregno in Serie C e D, il Delicias (Serie D spagnola) e, più recentemente, il San Luca nell'ultimo campionato di Eccellenza calabrese.



Ecco le prime parole del nuovo tecnico: «Sono molto orgoglioso di aver sposato la causa amaranto, alla guida di un club glorioso come la Bovalinese. Dopo la sfortunata stagione dell'anno scorso ho deciso di rimettermi in discussione con una nuova sfida e ho scelto Bovalino per la qualità del progetto, non potevo fare scelta migliore. Non vedo l'ora di iniziare e saluto calorosamente tutti i tifosi e l’ambiente amaranto».