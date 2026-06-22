Il ds Mimmo Zampaglione mette a segno un doppio colpo di spessore assicurandosi il difensore ex Deliese e il centrocampista reduce da 7 gol e 18 assist con il Taurianova
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Doppio colpo del Capo Vaticano che continua a scuotere il mercato, più di altre squadre e a conferma che, nel prossimo campionato di Promozione B, vorrà ricoprire un ruolo da protagonista. Già al lavoro dunque il nuovo direttore sportivo, Mimmo Zampaglione che qualche squillo (anche interessante) lo ha dato.
Doppio colpo
La compagine neroverde piazza due importanti colpi: Rocco Spanò e Domenico Legato. Il primo è un difensore mancino reduce dalla vittoria del campionato di Promozione B
L'altro colpo è appunto Legato, centrocampista tuttofare e mastino instancabile. Dopo una stagione da dominatore con la maglia del Taurianova con ben sette gol e addirittura diciotto assist, Legato è pronto a portare fuoco e polmoni d’acciaio nella mediana ricadese. Corsa senza fine, tecnica sopraffina e quella rabbia agonistica che lo porta a rincorrere ogni pallone come se fosse l’ultimo. Legato ha già vestito maglie importanti come: Vigor Lamezia, Gioiese, Palmese, Scalea, Deliese e appunto Taurianova.