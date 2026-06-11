Tra le tante squadre in cerca di un allenatore c'è il Capo Vaticano. Dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione del campionato di Promozione B, la compagine neroverde si è già messa in moto per programmare la prossima stagione.

Capo Vaticano, avanza Marcianò

Prima di rinforzare e consolidare l'organico, il primo tassello è di individuare un allenatore che si sposi pienamente con l'intento del club vibonese. Tra i tanti nomi che sono filtrati nelle scorse settimane, uno sembra aver allungato il passo rispetto agli altri ed è riconosciuto in Giovanni Marcianò.

La società, infatti, avrebbe preso informazioni sul tecnico che potrebbe dunque tornare in corsa dopo un anno sabbatico (per scelta). Giovane e intraprendente, Marcianò ha già dimostrato le sue potenzialità lo scorso anno, sulla panchina del Brancaleone, centrando una salvezza tranquilla nel campionato di Eccellenza, peraltro al suo primo anno da tecnico nel massimo campionato regionale. Equilibrio difensivo e rapidità nel gioco avevano fatto del Brancaleone una delle squadre più ostiche di quell'annata. Nulla ancora di concreto ma l'interesse c'è e nei prossimi giorni potrebbe anche sfociare in qualcosa di più concreto. Perchè le ambizioni neroverdi, per il prossimo anno, guardano oltre una semplice salvezza.