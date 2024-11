Stagione indimenticabile per il tecnico lametino, neopromosso in Serie D con il Sambiase. Al ventesimo anno di attività, non è mai retrocesso

La Supercoppa è alle porte e il Sambiase può portare a casa un altro trofeo, ma la partita di domenica scorsa merita di essere ricordata non solo per la festa dei tifosi giallorossi, ma anche per l’ennesima impresa di Claudio Morelli. Il tecnico lametino, fra gli artefici di una promozione ottenuta a suon di record, in occasione della gara vinta con lo Scalea ha raggiunto un traguardo che in pochi, in Calabria, possono vantare. Quella ottenuta contro la compagine biancostellata è stata infatti la vittoria numero 300 ottenuta in gare ufficiali in una carriera da allenatore iniziata venti anni addietro, quando esordì sulla panchina della Promosport in Promozione.

Da allora in poi un ventennio ricco di soddisfazioni, con qualche amarezza che fa sempre parte della vita di un allenatore. Ma a vedere i risultati ottenuti, sono state molto di più le gioie. Fra l’altro c’è un dato che balza all’occhio, principalmente, quando si tratta di Claudio Morelli: le volte in cui gli è stato consentito di portare a termine la stagione (15 su diciannove, togliendo l’anno del covid) non è mai retrocesso e mai ha terminato il campionato al di sotto dell’ottava posizione, con dodici tornei chiusi entro il quinto posto.

Sono tanti i record che lo riguardano, molti dei quali ottenuti in questa stagione: fra i tanti i 15 gol che il Sambiase ha realizzato con calciatori subentrati a gara in corso. Ma l’aspetto che qui si vuole risaltare maggiormente è appunto la vittoria numero 300 in carriera, fra campionato, play off, spareggi, Supercoppa e Coppa Italia. Trecento vittorie su un totale di 558 panchine ufficiali sono davvero tanta roba per il tecnico lametino. Un traguardo, quello delle 300 vittorie in carriera, arrivato proprio nell’anno in cui ha conseguito la promozione in Serie D, torneo che non ha mai affrontato e nel quale ha tutto il diritto di cimentarsi, per coronare una carriera da assoluto protagonista fra i Dilettanti in Calabria.