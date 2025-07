Autentico colpo di mercato della Reggioravagnese, con la settimana che si apre a forti tinte amaranto. Solo silenzio apparente per il club reggino che dopo gli addi di due pilastri come Puntoriere e Foti, non ha mai smesso di sondare il mercato per costruire quella che sarà la rosa 2025/26 che affronterà il campionato di Eccellenza. E il primo acquisto di mercato è di quelli che fa rumore: Luis Carlos Simigliani.

Colpaccio di mercato

La Reggioravagnese scuote dunque la propria campagna estiva con l'ingaggio dell'attaccante venezuelano classe 1999. In carriera vanta diverse presenze sia in Prima che in Seconda Divisione venezuelana, oltre che in Terza e Quarta Divisione spagnola dove ha anche vinto un campionato. La prima esperienza in Italia è stata con l'FC Finale dove si è reso protagonista con 14 gol e 6 assist nel campionato di Promozione ligure 2023/24. Nell'ultima stagione ha registrato un impatto devastante con il campionato di Promozione (girone B) indossando la maglia del Bianco e mettendo a referto ben 29 gol: quasi uno a partita.

Numeri da paura per il venticinquenne nell'ultima stagione bianco-azzurra. 16 punti puliti portati alla causa, contribuendo in maniera determinante alla salvezza; 14 gol nel secondo tempo che lo rendono il bomber più prolifico nella ripresa; così come 15 i gol fatti nella prima frazione. Insomma, sono solo alcuni dei numeri da capogiro che il centravanti ha registrato nell'ultimo campionato e che adesso vorrà replicare con la maglia della Reggioravagnese.