Il ds Vincenzo Ciccia regala al club rossoverde un lusso per la categoria: il centrocampista classe ’92 porta in dote oltre 300 presenze e ben sei campionati vinti in carriera

Il mercato del calcio dilettantistico continua a regalare fiammate infuocate, ma stavolta i riflettori sono tutti puntati sul campionato di Promozione Girone B. A prendersi la copertina è lo Sporting Polistena, autore di una decisione di mercato destinata a far rumore e ad alzare notevolmente la qualità e l'esperienza della rosa.

Grazie al decisivo lavoro del Direttore Sportivo Vincenzo Ciccia, il club rossoverde ha ufficializzato l'ingaggio di Ferdinando Guerrisi, un vero e proprio lusso per la categoria.

Curriculum da leader

Nativo di Gioia Tauro, il centrocampista classe 1992 vanta un curriculum che parla da solo. Cresciuto calcisticamente nella Gioiese, con cui ha esordito a soli 17 anni nel campionato di Eccellenza, Guerrisi ha collezionato in carriera oltre 300 presenze tra Serie D, Eccellenza e Promozione.

A fare la differenza, però, è la sua incredibile attitudine alla vittoria. Nel suo palmarès figurano ben sei promozioni conquistate sul campo: Nuova Gioiese (2013), Bocale (2018), Locri (2021), Gioiese (2023), Virtus Rosarno (2024/2025) e Deliese (fresca vittoria nella passata stagione).

Le parole del ds Ciccia

Soddisfazione alle stelle in casa Polistena per la conclusione dell'operazione. Il Direttore Sportivo, Vincenzo Ciccia, ha commentato così l'arrivo del nuovo mediano: «Con l’innesto di Ferdinando aggiungiamo alla nostra rosa un elemento duttile, capace di agire sia da play che da mezzala, abituato a lottare su ogni pallone e dotato di grande temperamento in mezzo al campo. È il profilo ideale per dare ordine, sostanza ed equilibrio al nostro reparto centrale. Siamo convinti che il suo contributo sarà fondamentale al servizio dei colori rossoverdi».

Un innesto di qualità, carisma e mentalità vincente che conferma la volontà dello Sporting Polistena di ritagliarsi un ruolo di primo piano nella nuova stagione.