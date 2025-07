Il club biancorosso si assicura l'attaccante ex San Luca, mentre i biancoazzurri ufficializzano il rinnovo del difensore goleador. Non si ferma la Pro Pellaro, che annuncia anche Saverio Zuccalà

Non è ancora stata definita la geografia del girone B del campionato di Promozione, con alcune squadre che rischiano la non iscrizione e che andrebbero dunque a dare il via a un effetto domino di ripescaggi. A parte questo, il mercato deve comunque andare avanti e a tal proposito alquanto movimentato è quello che caratterizza appunto le squadre del girone B, soprattutto nelle ultime ore.

Gioiosa Ionica, colpo Gavrila

Il colpo dell'ultim'ora lo fa senza dubbio il Gioiosa Ionica che ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante Bogdan Catalin Gavrila. Si tratta di un attaccante esterno classe '92 che nell'ultima stagione è stato il faro principale del San Luca, anche se non è bastato a evitare la retrocessione in Promozione. Le sue qualità sono comunque sotto gli occhi di tutti e vanno a rinvigorire in maniera lampante il reparto offensivo biancorosso.. Per lui esperienze nel massimo campionato rumeno, maltese e cipriota.

Ecco le sue prime parole: «Sono felice di far parte del Gioiosa il prossimo anno e non vedo l'ora di iniziare il nuovo campionato. Quando ho ricevuto la telefonata del direttore sportivo, tutto mi è sembrato serio e questo mi dà fiducia per la prossima stagione: le cose andranno molto bene e cercheremo di vincere tutte le partite dall'inizio alla fine».

Ghergo fulcro dello Stilomonasterace

Non sa invece quale categoria affronterà lo Stilomonasterace, dal momento che a oggi c'è la concreta possibilità di un ripescaggio in Eccellenza, in ogni caso però il club non può aspettare e deve fare il suo mercato per costruire la rosa 2025/26 e ciò non poteva che partire da una certezza incrollabile: Maxi Ghergo. Ufficiale il rinnovo del capitano ed è un colpo di grande importanza. il difensore argentino, infatti, è stato tra i principali protagonisti dello scorso campionato mettendo a segno addirittura 11 reti, praticamente come un attaccante. Carisma, spirito di sacrificio e un’attitudine da vero leader lo rendono un tassello imprescindibile di questa squadra.

Nonostante le numerose richieste, anche da categorie superiori, Ghergo ha scelto il cuore, decidendo di continuare a vestire questi colori e a sposare il progetto. Una decisione che conferma il forte legame con la società, con i compagni e con mister Papaleo, a cui garantirà ancora una volta il suo prezioso contributo dentro e fuori dal campo.

Pro Pellaro, altro squillo

Non sta di certo a guardare la Pro Pellaro che, con il suo nuovo direttore sportivo Enzo Verduci, sta allestendo una rosa che possa lottare per i vertici. Dopo Foti, Pasini e Nahuel arriva anche un altro elemento sicuramente di qualità come Saverio Zuccalà. Classe 2001, nasce come esterno sinistro basso per essere impiegato negli anni anche come difensore centrale con risultati eccellenti in virtù delle sue capacità fisiche e tecnico-tattiche. Dopo le esperienze nel campionato di Promozione vissute con le maglie di San Giorgio e Gallico Catona, nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Eccellenza con la Reggioravagnese, confermandosi pedina preziosa nello scacchiere amaranto come dimostrano i 2180 minuti che lo hanno reso il sesto giocatore di movimento più utilizzato della rosa.