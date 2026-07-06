Il Caraffa scalda i motori in vista del prossimo campionato di Prima Categoria e lo fa annunciando ufficialmente la nuova guida tecnica. Sarà Alessandro Pisano a sedere sulla panchina del club per la stagione ormai alle porte.

Una scelta precisa e mirata da parte della dirigenza, con il tecnico che è stato fortemente voluto dal Direttore Sportivo Danilo Barberio, convinto che il profilo di Pisano sia quello ideale per guidare la squadra verso traguardi ambiziosi.

Uno staff al completo per sognare in grande

L'arrivo di mister Pisano non è l'unica novità. La società ha infatti blindato l'intero staff tecnico che affiancherà il mister in questa nuova avventura, assicurando alla squadra un supporto professionale e curato nei minimi dettagli.

Ecco l'organigramma tecnico completo: Allenatore in seconda e Preparatore dei portieri Mister Nino Riso; Match Analyst Antonio Cerra; Responsabile area video Antonio Bitonte.

Le prime parole di Mister Pisano

L'entusiasmo in casa Caraffa è palpabile, e le prime dichiarazioni del neo-allenatore confermano la voglia di mettersi subito al lavoro per ripagare la fiducia dell'ambiente: «Ringrazio il Presidente e tutta la società per l'accoglienza e per la fiducia dimostrata in me e nel mio staff. Come in ogni inizio ci sarà bisogno di grande cura e di tanto lavoro, ma sono certo che tutti insieme possiamo far crescere il Caraffa».