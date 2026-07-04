La Deliese non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo di comparsa. Dopo aver ritrovato il massimo campionato regionale di Eccellenza a distanza di circa vent'anni dall'ultima volta, la neopromossa compagine amaranto sta costruendo tassello dopo tassello una rosa competitiva e di assoluto livello.

L'ultimo grande colpo in ordine di tempo risponde al nome di Tomas Santos. Il centrocampista, classe 2001, arriva per rinforzare la linea mediana e si mette da subito a disposizione del tecnico Andrea Parentela. Nonostante la giovane età (25 anni ancora da compiere), Santos vanta già un curriculum importante e l'abitudine a palcoscenici vincenti: è reduce infatti dal trionfo nell'ultimo campionato di Eccellenza con la maglia del Melfi, dopo aver indossato in precedenza la prestigiosa maglia del Matera.

Le prime parole in amaranto

Il neo-acquisto si è detto subito entusiasta della sua nuova avventura in Calabria, spendendo parole al miele per l'ambiente e la piazza: «Sono veramente felice di essere alla Deliese perché ho trovato una società seria e professionale. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con i miei nuovi compagni. Mi hanno inoltre parlato di una tifoseria straordinaria e non vedo l'ora di conoscerla».

L'innesto di Santos conferma la linea societaria della Deliese: inserire elementi di qualità, freschezza atletica e con una mentalità già abituata a vincere. Con l'arrivo del centrocampista ex Melfi, mister Parentela si assicura una pedina fondamentale per geometrie e dinamismo, pronta a infiammare il pubblico amaranto nella stagione del grande ritorno in Eccellenza.