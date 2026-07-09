La Deliese non ha nessuna intenzione di fare da comparsa nel prossimo campionato di Eccellenza. Dopo aver dominato e vinto l'ultimo torneo di Promozione (Girone B), riportando la piazza nel massimo campionato regionale dopo ben vent'anni di attesa, la compagine amaranto sta letteralmente infiammando il calciomercato estivo.

L'obiettivo della società è chiaro: costruire un organico solido e competitivo in grado di blindare la categoria e regalare nuove soddisfazioni ai propri tifosi. In quest'ottica si inserisce il nuovo doppio colpo piazzato dal Direttore Sportivo Antonio De Giorgio, che ha ufficializzato gli arrivi del talento portoghese Goncalves Paulino e del promettente difensore Pasquale Luppino, mettendoli subito a disposizione di mister Andrea Parentela.

Paulino: qualità per il centrocampo

L'ingaggio di Goncalves Paulino rappresenta un vero e proprio colpo da novanta per la categoria. La mezzala portoghese, classe 1998, è reduce da un biennio straordinario con la maglia del Val Gallico, dove si è consacrato come uno dei calciatori più qualitativi e fantasiosi del panorama dilettantistico locale.

Paulino porta a Delianuova un bagaglio di esperienze internazionali non indifferente. Cresciuto calcisticamente in Portogallo con le maglie di Atlético Cacém e Fabril Barreiro, ha successivamente calcato i campi di Andorra con il Santa Coloma e della Slovenia con il Bilje.

Le sue prime parole in amaranto testimoniano grande entusiasmo:

«Sono felicissimo di far parte di questa squadra. Ovunque ho sentito parlare in maniera entusiasta di questa società e so che ha un grande pubblico. Non vedo l'ora di iniziare e mettermi a disposizione del gruppo».

Luppino: la linea verde per la difesa

Insieme all'esperienza internazionale di Paulino, la Deliese si assicura anche un profilo di grande prospettiva per il reparto arretrato: Pasquale Luppino. Difensore centrale classe 2008, Luppino arriva dopo essersi messo in mostra in Prima Categoria con la maglia dell'Eufemiese, dimostrando una maturità calcistica superiore alla sua giovanissima età.

Un innesto che sposa la volontà del club di investire sui giovani talenti del territorio. Il neo-difensore amaranto ha commentato così il suo arrivo:

«Sono orgoglioso di iniziare questa nuova avventura. Ho scelto questa società perché, fin dal primo momento, ho percepito serietà. Entrare a far parte di una piazza con tanta storia e un pubblico importante è per me una grande soddisfazione. Insieme ai miei compagni lavoreremo con impegno e dedizione».

Con questi due nuovi tasselli, la Deliese manda un messaggio chiaro alle concorrenti: il mercato amaranto è caldissimo e la squadra per il ritorno in Eccellenza ha già una fisionomia decisamente interessante.