La prima metà di giugno sta per giungere e il calciomercato estivo deve ancora entrare nel vivo. Ovviamente, però, le trattative non stanno mi ferme e qualcosa bolle sempre in pentola, anche "ufficiosamente". Non fa eccezione questo periodo che pone innumerevoli incroci e svincoli e che potrebbero influenzare le imminenti trattative.

Verduci, la Bovalinese ci pensa

C'è chi deve rinforzare la rosa, chi cerca un allenatore e chi un direttore sportivo. Insomma, non manca nulla al classico calcio estivo. Qualche "telenovela" era già iniziata, come le voci di una possibile fusione tra Bocale e Pro Pellaro ma smentita, successivamente, dal club bianconero. Proprio la compagine pellarese, però, andrà incontro certamente a cambiamenti radicali come dimostra il divorzio consensuale con il direttore generale Enzo Verduci, tra i principali costruttori della rosa che ha sfiorato i playoff di Promozione B.

La professionalità di Verduci di certo è cosa nota e, per questo, il telefono ribolle soprattutto dopo l'addio ai bianconeri. Tra le tante squadre interessate ci sarebbe la Bovalinese che, dopo aver terminato un'altra stagione da protagonista e centrato i playoff, vuole fare un ulteriore salto di qualità e concorrere per il salto nel massimo campionato regionale. In questo proprio Verduci potrebbe essere l'uomo giusto, poiché dell'ambizione ne ha sempre fatto un mantra. Si rimane sempre nel campo delle ipotesi ma l'idea c'è.

Spanò, le richieste non mancano

Non è da meno il mercato dei calciatori. Nello specifico, Rocco Spanò sta valutando diverse offerte dopo l'addio alla Deliese e una promozione in Eccellenza conquistata. Terzino di spinta e di esperienza, in bacheca ha già vinto tutto (si ricordi il triplete con la maglia della Gioiese). Quest'anno le strade con il club amaranto si sono separate ma altre porte potrebbero aprirsi. Locri, Bovalinese e Capo Vaticano avrebbero palesato cenni di interessamento ma il ventitreenne per ora prende tempo. Bisogna capire il Locri in che categoria giocherà, la Bovalinese che scelte farà (anche in relazione al già menzionato Verduci) e le ambizioni del Capo Vaticano.