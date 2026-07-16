Il club giallorosso di Promozione (Girone B) riparte con una struttura dirigenziale rinnovata. Al centro del progetto ci sono i giovani, il territorio e una visione strategica condivisa.

Il Taurianova scalda i motori in vista della prossima stagione nel campionato di Promozione (Girone B) e lo fa partendo dalle fondamenta. La società giallorossa ha ufficializzato il nuovo organigramma societario: una struttura rinnovata, solida e mossa da un obiettivo chiaro, ovvero rilanciare i colori del club attraverso un progetto sportivo sostenibile, inclusivo e fortemente legato al territorio.

Dietro ogni grande squadra c'è sempre una macchina dirigenziale efficiente. Il nuovo corso del Taurianova si affida a figure di riferimento, combinando esperienza, passione e professionalità in ogni settore chiave.

Il nuovo organigramma

Ecco, di seguito, il nuovo organigramma societario: Presidente Silvio Legato, Vicepresidente Leandro Caccamo, Segretario Francesco Caccamo, Cassiere Santo Sisinni, Direttore Generale Antonino Andreacchio, Direttore Sportivo Saverio Mezzatesta, Team Manager Gianluca Raso, Resp. Relazioni Istituzionali Simone Marafioti, Medico Sociale Salvatore Marafioti, Resp. Settore Giovanile Giuseppe Sicari.

Ricostruire dai giovani

Non si tratta di una semplice lista di nomi, ma dell'inizio di una visione strategica condivisa. La neonata dirigenza ha infatti tracciato fin da subito la rotta da seguire, mettendo al centro del villaggio la linea verde.

L'obiettivo primario della società sarà quello di ricostruire partendo dai giovani, creando una vera e propria accademia del talento locale. Valorizzare le risorse del territorio significa non solo dare un'opportunità ai ragazzi della zona, ma anche creare un legame ancora più viscerale tra la squadra e la propria comunità.

Con la governance ormai definita e le idee ben chiare, per il Taurianova è tempo di passare ai fatti. I tasselli sono al loro posto: ora la parola passa al campo.