La compagine bianconera si sta riorganizzando sia sul piano dirigenziale che tecnico. Dopo aver smentito l'ipotesi di fusione, ecco i possibili nomi

Sono giorni frenetici e intensi soprattutto in casa Pro Pellaro, più che in altre società, dal momento che il club bianconero è in pieno fermento per quel che riguarda la riorganizzazione societaria. Ad aver "infuocato" l'ambiente, inoltre, le voci delle ultime settimane circa una possibile fusione con il Bocale. Cosa poi smentita in seguito dalla società.

Riorganizzazione societaria e tecnica

A parte questo, però, la dirigenza bianconera sta ricostruendo sia l'organigramma societario che tecnico, anche dopo l'addio del direttore generale Enzo Verduci e (non ancora ufficiale ma plausibile) di Aquilino.

Inevitabilmente la ricerca di un nuovo direttore e, con ogni probabilità, di un nuovo tecnico è partita. Per quel che riguarda il direttore, potrebbe esserci stato qualche tipo di approccio con Leo Criaco, direttore sportivo reduce dalla storica impresa con la sua Africo. Su questo però nulla di ufficiale, anche perché lo stesso Leo Criaco non ha solo la Pro Pellaro come pretendente ma anche altre società.

In ogni caso, però, la priorità è aspettare la squadra della sua città, l'Africo. Per quel che riguarda la panchina, invece, il nome che è spuntato fuori negli ultimi giorni è quello di Natale Iannì. Con lui invece i contatti ci sono stati e potrebbe esserci anche un principio di accordo, nell'eventualità appunto di un posto in panchina. Insomma, tutto è in continua evoluzione e tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro. Sicuramente però, fusione o meno, la Pro Pellaro cambierà parecchio.