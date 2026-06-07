La rincorsa, la vetta e il sogno sfiorati e poi il playoff per alimentare l'immediato ritorno in Promozione. La stagione del Guardavalle, nel campionato di Prima Categoria, è stata piena di emozioni e rincorse che hanno attestato la competitività del club e la sua voglia di tornare tra i grandi.

Nel segno della continuità

Il salto di categoria non è arrivato ma l'ambizione di certo non si è affievolita ma, anzi, è più forte di prima. La compagine giallorossa infatti sta già guardando e programmando la prossima stagione con una chiara parola d'ordine: continuità. E, seguendo tale ragionamento, era quasi scontata la riconferma del tecnico Francesco Simonetta. Sarà ancora, lui, infatti, sulla panchina del club per la stagione 2026/2027.

Un viaggio che prosegue, alla luce della splendida stagione appena trascorsa. Inoltre, se i numeri sono i migliori giudici del terreno di gioco, non può passare inosservata l'annata chiusa con il migliore attacco e una proposta di gioco entusiasmante che ha infiammato i tifosi e gli addetti ai lavori. Insomma, piena fiducia a Simonetta, come afferma la società: «Siamo felici e orgogliosi di proseguire nel segno della continuità, condividendo la programmazione futura e le nostre ambizioni insieme ad una grande persona, prima ancora che un professionista esemplare». Adesso può partire il mercato e la costruzione della rosa, sicuramente competitiva.