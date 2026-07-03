Palazzo Campanella, a Reggio Calabria, ha ospitato un importante momento di confronto tra le istituzioni regionali e il mondo dell'associazionismo e dello sport dilettantistico calabrese. Una delegazione del Bocale, rappresentata da Filippo Cogliandro, insieme al presidente dell'Associazione "Don Lorenzo Milani", Filippo Pollifroni, è stata ricevuta dal vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Giuseppe Ranuccio, per un cordiale incontro istituzionale.

Al centro del colloquio non ci sono stati i risultati sul campo, ma temi di profonda rilevanza sociale: l'inclusione, la solidarietà e il ruolo nevralgico che lo sport può e deve svolgere come strumento di crescita civile e di promozione della cultura della pace.

La bandiera della Palestina sulla maglia

Tra gli argomenti discussi, una particolare attenzione è stata riservata a una scelta fortemente simbolica intrapresa dal Bocale. Il club ha infatti deciso di apporre sulla propria maglia da gioco la bandiera della Palestina.

Un gesto volto a testimoniare la vicinanza alle popolazioni civili colpite dal conflitto e a sensibilizzare l'opinione pubblica sui valori della pace e dei diritti umani. Il vicepresidente Ranuccio ha espresso un vivo apprezzamento per l'iniziativa, riconoscendone il profondo significato umano, etico e sociale.

Sinergia tra territorio e istituzioni per i giovani

Il presidente dell'Associazione "Don Lorenzo Milani", Filippo Pollifroni, ha voluto sottolineare quanto sia vitale, oggi più che mai, cementare il dialogo tra la politica, il terzo settore e le realtà sportive del territorio: «È fondamentale far nascere percorsi condivisi capaci di coinvolgere le giovani generazioni e promuovere una cultura fondata sulla solidarietà, sull'inclusione e sulla responsabilità sociale».

A margine dell'incontro, il Bocale ha espresso i propri ringraziamenti al vicepresidente Giuseppe Ranuccio per la disponibilità e l'ascolto dimostrati. Per il club reggino, il confronto diretto con le istituzioni resta un passaggio imprescindibile per dare valore alle esperienze virtuose della Calabria e per promuovere progetti che mettano sempre al centro la persona e l'impegno sociale.