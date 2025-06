Dopo la salvezza ottenuta nell'ultimo campionato di Eccellenza, in casa Brancaleone è già tempo di programmazione e di costruzione della nuova rosa 2025/26. La dirigenza rossoblù, infatti, non sta di certo con le mani in mano e sta già sondando il mercato annunciando anche le prime novità.

Una conferma e un nuovo arrivo

Batte i primi colpi dunque il Brancaleone che annuncia una conferma e un nuovo arrivo. Il rinnovo è innanzitutto quello di Lorenzo Godano, attaccante centrale classe 2002, che vestirà ancora la maglia dei Leoni. Una conferma fortemente voluta dalla società e dal calciatore, che lo scorso anno ha potuto esprimere solo a sprazzi il suo notevole potenziale, a causa di una sfortunata serie di infortuni. Dunque è tanta la sete di riscatto del ventitreenne che vuole regalare gioie ai tifosi rossoblù, ma soprattutto portatore di valori e attaccamento alla maglia.

C'è anche il primo arrivo del mercato estivo e arriva direttamente dal Portogallo. Si tratta di Samuel Machado, centrocampista portoghese classe 2002, ambidestro con preferenza per il piede sinistro. Cresciuto nel Marinhas, successivamente passa nella Primavera (U23) del Gil Vicente (Serie A portoghese) con cui mette a referto 19 presenze e 2 gol. Nel corso della sua carriera ha vestito le seguenti maglie: Marinhas, GD Fontinhas, SU Cardialense e AD Limianos, tutte tra Serie D ed Eccellenza portoghese. Giocatore di 180 cm con buona visione di gioco e lettura tattica, presente sia nella fase offensiva che difensiva. Ecco le sue prime parole: «Sono felice di essere nel Brancaleone e sono concentrato sul continuare a crescere e dare il meglio di me al più alto livello competitivo».