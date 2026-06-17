Sta prendendo sempre più forma il nuovo Capo Vaticano, compagine che affronterà il prossimo campionato di Promozione B. Dopo l'annata travagliata appena trascorsa, ma conclusa comunque con la salvezza diretta, la dirigenza neroverde vuole alzare l'asticella e quantomeno non soffrire come fatto lo scorso anno.

La scelta del ds

A tal proposito, i vertici dirigenziali da settimane si stanno muovendo dietro le quinte per cercare innanzitutto di costruire lo staff tecnico e, conseguentemente, la rosa. Se per la panchina il nome non è ancora stato reso noto, anche se il flirt con Giovanni Marcianò è sempre più insistente, quello del direttore sportivo è stato ufficializzato proprio nelle ultime ore. Sarà Domenico Zampaglione il nuovo ds della compagine ricadese.

A lui dunque le chiavi per a gestione della rosa e degli obiettivi stagionali. Per l'ex attaccante, inoltre, un nuovo ruolo dopo la straripante carriera da calciatore dove il fiuto del gol non lo ha mai perso, come testimoniano le oltre 200 reti in giro per i campi. Piena fiducia inoltre da parte del presidente Pantano, che ha subito puntato su di lui per quella che è la ricostruzione ricadese, in riva alla costa degli dèi. Ecco l'annuncio da parte del club: «A lui va il più caloroso benvenuto da parte della società, dello staff tecnico e di tutti i tifosi, con l’augurio di raggiungere insieme traguardi ambiziosi. Benvenuto a bordo, Direttore».