La stagione dilettantistica è appena terminata e l'estate vera e propria non è ufficialmente iniziata, ma i recenti giorni sono bollenti e le temperature potrebbero alzarsi vertiginosamente. Non solo mercato ma, soprattutto negli ultimi giorni, un valzer di titoli che potrebbe entrare inaspettatamente nel vivo.

Il Corigliano cerca un titolo

Più del calciomercato, dunque, il focus si sposta più che altro su quello inerente un clamoroso passaggio di titoli. La cosa certa è che il Corigliano, reduce da un'annata opaca nel girone A di Promozione, sta cercando un titolo in Eccellenza e per tornare così protagonista, il prima possibile, nel massimo campionato regionale.

In realtà la dirigenza coriglianese da qualche tempo è già in moto in tale direzione. Il regolamento parla chiaro: un titolo sportivo può essere comprato/ceduto solo tra squadre della stessa provincia, in questo caso cosentina. Seguendo questo ragionamento il cerchio inevitabilmente si restringe, soprattutto escludendo a priori Praiatortora (promosso in Serie D) Castrovillari (retrocesso) e Paolana. Le mire del club sarebbero infatti rivolte verso Trebisacce, con il club giallorosso artefice di una magica stagione chiusa al secondo posto e con una semifinale playoff Nazionale alle spalle. Nulla di concreto, certo, ma qualche contatto sembra esserci stato, fermo restando che l’intenzione sarebbe più da parte del Corigliano che da quella giallorossa. C'è inoltre da dire che quest’ultima ha annunciato l’addio del direttore sportivo Domenico Rugiano e c’è da monitorare la questione Malucchi, strettamente legata all’evoluzione di questa ipotesi (che attualmente è solo virtuale). Insomma, l'indiziato numero 1 sembra essere proprio il Trebisacce. Concreto o meno, nel frattempo c'è un Corigliano che sta scalpitando.

Stilomonasterace, ipotesi fusione

Non solo, perché la compagine cosentina si sta muovendo anche su più fronti e aprendosi varie possibilità. Nel caso in cui l'ipotesi di un accordo con il Trebisacce non si concretizzasse, la dirigenza ha avviato dei primi contatti anche con lo Stilomonasterace, e su quest'ultimo le voci di una cessione del titolo sono note da settimane. Il nodo fondamentale, in tal caso, sarebbe quello riguardante il fatto che sono due squadre di province diverse. La "scorciatoia", comunque sia da regolamento, potrebbe essere quella di una possibile fusione e con la compagine reggina che verrebbe dunque "accorpata" a quella cosentina. Tante sono le ipotesi, tanti i movimenti, per un'estate che è già calda.