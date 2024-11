Il coronavirus sta creando non pochi grattacapi anche al mondo dei dilettanti. Nelle ultime settimane, infatti, si sono registrati casi di positività di giocatori che hanno portato al rinvio di alcune partite ed alla quarantena delle intere rose. Una situazione delicata che con la curva dei contagi in crescita e l’arrivo della stagione invernale, potrebbe costare caro all’intero movimento dilettantistico. In alcune regioni (tra queste la Lombardia) si è deciso già per lo stop ai campionati.

Un nuovo caso di positività



Nelle ultime ore si è registrato un caso di positività in un giocatore del Marano, squadra che domenica scorsa è scesa in campo nel campionato di Prima Categoria contro il Riviera dei Cedri. Il compagni di squadra del giocatore positivo hanno effettuato nelle scorse ore i tamponi ed il risultato sarebbe risultato negativo.

La decisione di rinviare le gare

In questo fine settimana, il Comitato Regionale della Lnd e la Divisione Calcio a 5, hanno deciso di rinviare bene 9 gare a scopo precauzionale. Di seguito l’elenco completo



Campionati di calcio



Serie D

Roccella – Troina



Prima categoria

Luzzese – Amendolara



Spezzano Albanese – us Marano



Chiaravalle – Caulonia

San Gaetano Catanoso – Rosarno

Campionati futsal



SERIE A2



Pirossigeno Cosenza – Napoli



Serie b

Casali del Manco – Lamezia soccer



Serie C1

Siderno – Città di Fiore



Serie C2

Cetraro – N. Fabrizio

Giove-Corigliano