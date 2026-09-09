Alla vigilia dell'avvio di Eccellenza e Promozione continuano i movimenti della sessione estiva: esperienza per la difesa neroverde, squilli d'attacco tra Bovalino e la sibaritide

Manca ormai pochissimo all'alzata del sipario sui campionati di Eccellenza e Promozione, pronti a dare il via a una nuova ed entusiasmante stagione sportiva. Nonostante l'imminenza degli impegni ufficiali del weekend, le trattative di calcio mercato continuano a ritmo battente, regalando colpi ad effetto e novità di spessore in tutte le categorie regionali.

La Palmese cala l'asso Squillace

Nel massimo torneo regionale è la Palmese a piazzare un innesto di assoluto rilievo. La società neroverde ha annunciato l'ingaggio di Tommaso Squillace, esperto difensore classe 1989 che si aggrega alla rosa di mister Massimo Brasile. Per il calciatore parla una carriera straordinaria costruita in quasi vent'anni sui campi di tutta Italia: ben 290 presenze in Serie C e 135 in Serie D (per un totale di 478 gare ufficiali). Tra le tante maglie vestite spiccano quelle di Catanzaro, Reggina, Messina, Pro Vercelli, Picerno e Vibonese, fino all'ultima parentesi in D con la Nuova Igea Virtus (29 presenze e un gol). Un profilo di spessore superiore che garantisce solidità ed esperienza alla retroguardia Palmese.

Linea verde Taverna, Corigliano prende Colosimo

Nel girone A di Promozione si muove con visione prospettica il Taverna, che ha ufficializzato l'arrivo di Santiago Peña Rodríguez, terzino sinistro colombiano classe 2007. Giocatore moderno capace di coprire l'intera fascia mancina, Rodríguez si distingue per doti tecniche e una solida formazione caratteriale.

Tra le principali accreditate al salto di categoria c’è il Corigliano: la compagine guidata da mister Francesco Lomonaco ha annunciato Alessio Colosimo. Per il fantasista classe 1993 si tratta di un ritorno in grande stile, dopo aver vinto appena due stagioni fa il titolo di capocannoniere del girone A a quota 19 reti.

La Bovalinese si assicura Pipicella

Movimento di primissimo piano anche nel girone reggino, dove la Bovalinese ha definito l'arrivo dell'attaccante Giuseppe Pipicella. Giocatore rapido e determinato, Pipicella vanta trascorsi importanti tra Nazionale Under 17, Catanzaro (con cui ha debuttato in Coppa Italia C), Roccella e San Luca in Serie D, oltre alle esperienze in Eccellenza con Locri, Siderno e Bocale.

Entusiaste le prime parole del neo acquisto amaranto: «Sono felice ed entusiasta di essere entrato in questa famiglia. Bovalino è tornato ad essere una delle più belle e prestigiose realtà ioniche, grazie al progetto sano e ambizioso che c’è dietro. Chi mi conosce sa già che ce la metterò tutta per lasciare la mia impronta sul campo e anche fuori, incarnando i valori di questa gloriosa società».