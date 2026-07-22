Era nell’aria da settimane. Quel sentore diffuso si è fatto via via più intenso, trasformandosi infine in una splendida realtà: il Pizzo è ufficialmente ripescato nel campionato di Promozione B.

I napitini, smaltita la delusione per la cocente retrocessione rimediata proprio nello scorso torneo, non hanno esitato un istante non appena si è aperto uno spiraglio. La società ha seguito la strada con determinazione e tenacia, fino ad arrivare all'atteso lieto fine. Il Comitato Regionale Lnd Calabria ha infatti accolto formalmente la domanda d'ammissione, inserendo la compagine vibonese ai nastri di partenza della stagione sportiva 2026/2027.

Più di un traguardo sportivo

Il ritorno nella categoria non rappresenta soltanto un successo sul campo, ma premia il lavoro quotidiano, la serietà, la correttezza e la passione di una dirigenza che non ha mai smesso di credere nei propri principi.

Le parole del neo Presidente Pietro La Porta: «Questa è la vittoria dei nostri valori. In questi anni abbiamo dimostrato correttezza, lealtà e rispetto dentro e fuori dal campo. Non è un regalo, ma il giusto riconoscimento di una società che ha sempre operato con trasparenza e responsabilità. Desidero ringraziare di cuore i nostri main sponsor Callipo, TUI Magic Life e F.lli Stingi, che hanno creduto nel nostro progetto senza farci mai mancare il loro sostegno. Un ringraziamento particolare va al Sindaco Sergio Pititto, che ha sostenuto con convinzione questa operazione, rimanendoci vicino anche nei momenti più difficili. Ci attende un campionato affascinante e impegnativo, ricco di piazze storiche. Lo affronteremo con umiltà, rispetto e tanta voglia di dimostrare il nostro valore. Questa Promozione è dedicata a tutta la città di Pizzo, che merita questo palcoscenico, e alla nostra straordinaria tifoseria».

Inizio fissato per settembre

Con la certezza della categoria, in casa Pizzo è tempo di concentrarsi sulla preparazione per affrontare al meglio le insidie di un girone B di altissimo livello.

L’appuntamento per il debutto ufficiale e l'inizio di questa nuova avventura è fissato sul calendario per domenica 13 settembre 2026, giorno in cui la squadra tornerà a calcare il rettangolo verde in Promozione.