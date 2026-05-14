Si chiude con il più triste degli epiloghi una stagione nefasta per il Rende. Un anno di agonia, nel girone A di Promozione, con i biancorossi che erano riusciti in extremis a centrare quantomeno il playout esterno come ultima spiaggia, ma la sconfitta contro il Cotronei ha sancito la retrocessione in Prima Categoria.

Azzeramento delle cariche

Cade dunque uno dei colossi del panorama dilettantistico regionale e adesso, l'unica cosa da fare, è cercare di programmare il futuro e ripartire.

In un certo senso lo si sta già facendo e il primo passo è stata la chiusura di un capitolo buio. Azzerate infatti tutte le cariche societarie, al termine della seduta del Consiglio Direttivo.

Al fine di programmare la prossima stagione sportiva, in considerazione dell’espressa volontà del presidente Lucio Marrello di consolidare e rafforzare la compagine societaria per un immediato rilancio, non si procederà a operazioni che riguardano l’ambito sportivo per correttezza e trasparenza nei confronti dei futuri soci che acquisiranno quote del capitale sociale, pari a 75 mila euro, attualmente interamente posseduto dall’attuale presidente. A questo proposito, saranno delegati due professionisti alla valutazione dei profili che abbiano manifestato la volontà di acquisizione di tutto o in parte del capitale sociale. Una volta definito il nuovo assetto societario, si procederà all’assegnazione delle cariche sociali e alla programmazione della nuova stagione sportiva.