Il purgatorio è finito. Dopo tre anni di assenza, il Sersale riabbraccia ufficialmente il campionato di Eccellenza. La promozione è arrivata al culmine di una cavalcata emozionante, sigillata dalla vittoria nella finale playoff del girone A di Promozione.

Il club giallorosso ritrova così la sua dimensione naturale nel massimo campionato regionale, un palcoscenico che in passa to lo ha visto spesso recitare un ruolo di assoluto primo piano. L'obiettivo della dirigenza è chiaro: non fare da comparsa, ma tornare a investire i piani alti della classifica.

Continuità in panchina

Per lanciare la nuova stagione, la società ha deciso di ripartire dalle proprie certezze. Il primo, fondamentale tassello del mosaico è la conferma di mister Francesco Torchia. Una scelta di piena fiducia per il tecnico, considerato il grande artefice di questo trionfo. La programmazione per il prossimo campionato è già scattata e la permanenza dell'allenatore garantisce quella solidità tattica e mentale necessaria per affrontare la nuova categoria.

Le parole del mister

All'indomani della fumata bianca, mister Torchia ha espresso tutta la sua gratitudine e l'entusiasmo per il rinnovo, spendendo parole al miele per l'intero ambiente:

«Desidero ringraziare la società per la fiducia che ha voluto rinnovarmi affidandomi ancora una volta la guida del Sersale. La riconferma rappresenta per me un motivo di grande orgoglio e, allo stesso tempo, una responsabilità ancora più importante.

La stagione appena conclusa ci ha regalato emozioni straordinarie, culminate con la vittoria dei playoff e la storica promozione nel campionato di Eccellenza. Un traguardo meritato, frutto del lavoro, della passione e dei sacrifici di tutti: società, staff tecnico, calciatori e tifosi».

Lo sguardo dell'allenatore è già rivolto al futuro e alle insidie della massima serie calabrese: «Adesso ci attende una sfida ancora più affascinante e impegnativa. La affronteremo con entusiasmo, umiltà, spirito di sacrificio e la consapevolezza di rappresentare una comunità che vive il calcio con passione e appartenenza. Continueremo a lavorare con la stessa determinazione che ci ha permesso di raggiungere questo storico risultato, con l’obiettivo di onorare al meglio i colori giallorossi e rendere orgogliosa la nostra gente. Insieme, uniti, scriveremo una nuova pagina della storia del Sersale».