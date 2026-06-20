In casa Bovalinese si sta lavorando incessantemente in vista della prossima stagione, dove il club amaranto vorrà essere protagonista nel girone B di Promozione e, perché no, alzare anche l'asticella e provare a primeggiare per conquistare un sogno.

La Bovalinese abbraccia Verduci

Dopo la riconferma, e la piena fiducia, del tecnico Maurizio Lanzaro, la società si muove su più fronti come quello riguardante l'area tecnica guidata da Daniele Seminara. Anche in questo caso andate a segno le nostre anticipazioni (leggi qui) con l'ingresso di Vincenzo Verduci che va a consolidare, appunto, l'area tecnica e ricoprirà il ruolo di collaboratore del direttore sportivo Daniele Seminara.

Dirigente di comprovata esperienza e grande professionalità, Verduci porta con sé un importante bagaglio maturato nel corso degli anni in realtà prestigiose del panorama calcistico regionale come Pro Pellaro, Ravagnese, Capo Vaticano e Val Gallico. Il suo ingresso rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita e consolidamento della struttura tecnica della Bovalinese.

A braccetto col ds

La società amaranto sta infatti ampliando e rafforzando la propria area tecnica con l’obiettivo di sviluppare una rete sempre più efficace di osservazione e reclutamento, capace di individuare calciatori di qualità e prospettiva che possano garantire continuità, crescita e un futuro importante ai colori amaranto. Nel suo nuovo incarico, Enzo Verduci affiancherà come già detto il ds Seminara, collaborando nelle attività di scouting, valutazione e costruzione dell’organico e mettendo a disposizione della società la propria esperienza, competenza e conoscenza del territorio.

La Bovalinese continua così il proprio percorso di programmazione, investendo su figure qualificate e su una struttura organizzativa sempre più solida e professionale, con l’obiettivo di costruire basi concrete per il presente e per il futuro.