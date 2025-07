Nelle ultime settimane il mercato dilettantistico è stato caratterizzato dal dualismo DB Rossoblù Luzzi-Rossanese, sia per trattative emerse che per ipotetici intrecci con obiettivi comuni. Un dualismo che può anche essere visto come un antipasto di quello che sarà il calcio giocato nel prossimo campionato di Eccellenza 2025/26. In ogni caso il mercato incombe e tutte le rose sono in piena costruzione, compresa quella della neopromossa.

DB Rossoblù Luzzi, suggestione Corno

Dopo aver annunciato Rosario Salerno in panchina, la compagine luzzese sembra essere in trattativa avanzata anche per Ruano e De Nisi, ovvero il tandem difensivo della Vigor Lamezia nella scorsa stagione. Oltre a loro, però, da tempo il club sta sondando i profili per vedere chi potesse indossare i guantoni della porta. Dopo un breve corteggiamento con Antonio Mercuri, in forza all'Isola Capo Rizzuto, negli ultimi giorni è emerso con forza un nome che ha presto preso quota: Paolino Corno. Il portiere, che nella scorsa stagione ha difeso i pali della Paolana, potrebbe infatti essere l'altro colpo del club blindando così la porta. Se così fosse, si parlerebbe certamente di un gran colpo di mercato vista l'esperienza e l'affidabilità del classe 1990, peraltro tra i migliori estremi difensori del panorama regionale degli ultimi anni, e sicuramente la Paolana ne sa qualcosa. Insomma, nulla ancora di ufficiale o di scritto ma l'interesse c'è e la trattativa potrebbe anche registrare un'accelerazione nei prossimi giorni.