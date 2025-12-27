C'è un primo posto da difendere e sostenere, allungando il più possibile la favola amaranto. La Deliese, attualmente capolista nel girone B di Promozione, non ha alcuna intenzione di rallentare la propria marcia. Ancora imbattuta (l'unica) in stagione, la compagine di Delianuova vuole mandare un altro segnale agli avversari e, in questo periodo di pausa, lo fa attraverso il mercato.

Botto di fine anno

I botti di fine anno arrivano con qualche giorno di anticipo dal momento che la dirigenza amaranto regala a mister Andrea Parentela un tassello di elevatissimo spessore: Ferdinando Guerrisi. Tutto fatto dunque per il mastino di centrocampo che è tra i giocatori che hanno vinto di più negli ultimi anni di calcio dilettantistico e che, tra l'altro, torna in amaranto a distanza di qualche anno.

Il centrocampista classe 1992, inoltre, vanta un curriculum che descrive pienamente il suo blasone: tre triplete in bacheca dal momento che ha vinto il campionato di Eccellenza, la Supercoppa e la Coppa Italia Dilettanti due volte con la Gioiese (nel 2013 e nel 2022) e una volta con il Locri (2021); un campionato di Promozione B con il Bocale (nel 2017); la Coppa Italia Dilettanti nella sua seconda avventura al Bocale (nel 2023); un altro campionato di Promozione B stavolta con la Virtus Rosarno, nella passata stagione. Dodici trofei negli ultimi dodici anni, una media che pochissimi possono mantenere.

Le parole di Guerrisi

Ecco le sue prime parole: Ritornare a Delianuova è per me motivo di grande orgoglio. Ho trascorso due anni bellissimi dove abbiamo disputato i play off contro il Soriano, ma questo spero sia l'anno giusto per riportare questa città dove merita».