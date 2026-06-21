La compagine amaranto sta pianificando la campagna estiva e tra i primi obiettivi ci sarebbero i due gioielli del Val Gallico

Questo primissimo squarcio di calciomercato estivo non ha ancora regalato colpi rilevanti ma ciò non vuol dire che non siano pronti per essere resi pubblici. Tanti sono infatti gli accordi in canna e le trattative in corso, pronti ad accendere tale sessione.

Doppia suggestione

Scalpita innanzitutto il mercato nel campionato di Eccellenza e, tra le squadre più attive e movimentate, c'è la neopromossa Deliese. La compagine amaranto ha infatti ritrovato il massimo campionato regionale dopo venti anni di attesa e, di certo, vorrà affrontarlo da protagonista. L'organico a disposizione di mister Andrea Parentela (tra i principali artefici della promozione) sicuramente cambierà come testimoniano già gli addii di Guerrisi, Trentinella, Spanò, Ibarguen e Salome.

La dirigenza però si muove parallelamente e gli obiettivi non mancano. Nello specifico, il club avrebbe messo gli occhi su due pezzi pregiati dell'ultima stagione di Promozione B: pressing su Paulino e Isma Goncalves. Nel mirino, infatti, ci sarebbero i due gioielli del Val Gallico che sono stati i principali attori della stagione (seppur non proprio entusiasmante) del club gallicese. Il primo ha già dato prova delle sue innate qualità con i piedi e con le geometrie che sa dare. Possenza fisica e strapotere dentro l'area invece per Isma Goncalves che, arrivato a campionato in corso per sostituire l'infortunato Carvajal, si è subito preso l'attacco sulle spalle.