Quasi cinquanta squadre pronte a darsi battaglia. I Locri è la squadra da battere in quinta serie. Occhio però al Soriano. La cerimonia nella sala nella sala convegni del CR Calabria

Un esercito di 48 squadre pronte ad iniziare una nuova, lunga, intensa stagione. Con la cerimonia di presentazione dei calendari di Eccellenza e Promozione parte ufficialmente la nuova annata dilettantistica calabrese. La base del calcio . Quella ramificata su tutto il territorio regionale che da lustro a piazze storiche del pallone di Calabria.

Corazzate e possibili rivelazioni

Dalla corazzata Locri alla new entry Soriano in Eccellenza. Dal nuovo Sambiase Lamezia alle possibili rivelazioni Rombiolese, San Gregorio e Bocale in Promozione. Ecco un assaggio di quel che sarà l’annata dilettantistica pronta a decollare nonostante le difficoltà.

Stasera i calendari

Si terrà alle ore 17:00 nella sala convegni del CR Calabria la presentazione dei calendari dei campionati di Eccellenza e Promozione. L’incontro sarà utile per discutere degli imminenti campionati e delle relative novità regolamentari (nuova circolare n.1 IFAB) e vedrà la partecipazione dei componenti del Consiglio Direttivo del Comitato, i componenti del Comitato Regionale Arbitri della Calabria, dell’Associazione Allenatori e dell’Associazione Calciatori e le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione, le quali sono invitate ad intervenire nelle figure del Presidente e del Segretario, dell’allenatore e del capitano. Durante la consueta festa di inizio stagione verranno consegnati i premi disciplina alle società vincitrici le rispettive classifiche dei campionati di eccellenza, promozione e juniores regionale, ossia l’Isola Capo Rizzuto (Eccellenza e Juniores), San Fili Calcio e Caulonia. Spazio anche per i riconoscimenti agli allenatori che hanno conquistato la vittoria dei campionati ed agli arbitri del CRA Calabria che hanno ricevuto la promozione in Commissione Arbitri Interregionale. Alle società verranno consegnati i palloni ufficiali da utilizzare nel corso delle gare della s.s. 2017/2018.