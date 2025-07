Dopo l'ultimo mese di apparente silenzio e immobilismo dal mercato, la Reggioravagnese batte il suo primo colpo rilanciando il proprio percorso. Il club amaranto, reduce dalla deludente stagione di Eccellenza, rimette insieme i pezzi in vista del prossimo campionato e lo fa a partire dalle proprie certezze. Dopo gli addii di Puntoriere e Foti c'è una permanenza che sa di continuità.

Reggioravagnese, si riparte da Cordova

Ufficiale il rinnovo con il capitano Consalvo Cordova, leader indiscusso del reparto arretrato e che sposa la causa reggina per il sesto anno consecutivo. Qualità, mentalità ed esperienza per capitan Cordova che lo hanno reso uno dei giocatori più importanti nel panorama calcistico calabrese. Lo scorso anno, inoltre, è stato tra i principali perni dello scacchiere amaranto non solo per il reparto difensivo ma soprattutto per le sue doti realizzative registrate nella recente annata, basti pensare che fino a dicembre era tra i giocatori più prolifici in trasferta, con la differenza che in questo caso parliamo di un difensore, giusto per conferma quanto sia importante nell'economia di gioco e dei suoi. Sempre presente in campo, come dimostra il dato che lo attesta il sesto giocatore di movimento con più minutaggio della rosa. Si riparte da lui dunque, pronto nuovamente a indossare la fascia al bracco e accompagnare la causa reggina per un altro anno ancora.