In attesa di rivivere nuovamente le emozioni del campionato di Promozione A e, di conseguenza, rientrare nei principali palcoscenici dilettantistici regionali, la Silana è in cerca dell'abito più adatto per presentarsi all'appuntamento, con la ferma convinzione di non voler essere solamente una comparsa.

Tre conferme

Prima del vero e proprio calciomercato, dunque, i Lupi della Sila stanno portando avanti una massiccia campagna di rinnovi a testimonianza del classico detto: "squadra che vince non si cambia".

Tre le riconferme degli ultimi giorni e riconducibili a Giulio Mirarchi, Mateo Grasso e Nicolas De Vito. Il primo è un Under di grande prospettiva che, nella passata annata, si è conquistato spazio e fiducia partita dopo partita, partendo titolare in quasi tutti gli incontri e dimostrando personalità, qualità e maturità ben oltre la sua età. Con il lavoro, il sacrificio e la voglia di migliorarsi ogni giorno, si è fatto conoscere e apprezzare.

Il portiere Grasso è stato invece assoluto protagonista nella straordinaria stagione culminata con il salto di categoria. Tra interventi decisivi, parate spettacolari e una sicurezza costante trasmessa a tutta la squadra, ha rappresentato uno dei pilastri del nostro percorso. Il traguardo raggiunto è frutto del lavoro di tutto il gruppo, ma è impossibile non riconoscere il contributo fondamentale di chi, domenica dopo domenica, ha difeso i colori bianco/azzurri con determinazione, sacrificio e grande attaccamento alla maglia.

L'ultimo volto è quello del già menzionato De Vito: arrivato nella scorsa stagione, ha saputo conquistare fin da subito la fiducia dell’ambiente grazie alle sue qualità tecniche, alla sua professionalità e all’attaccamento dimostrato verso questi colori.

Dopo un confronto positivo tra le parti, è stato raggiunto l’accordo per proseguire insieme il percorso intrapreso, con la convinzione che il suo contributo sarà ancora fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi della squadra.

Suggestione in attacco

Non solo conferme perché, parallelamente, la Silana si muove anche sul mercato e sui possibili nuovi innesti. Attualmente il reparto più attenzionato è quello offensivo, soprattutto dopo il consensuale addio con Mancini. A tal proposito gli occhi sarebbero puntati su De Moura, attaccante del Campora che nella passata stagione è stato spesso e volentieri determinante nella salvezza del club. Nulla di concreto, però l'idea c'è.