Cinque le gare rinviate dalla Serie D alla Promozione a causa del Covid. Mercoledì si torna in campo per il turno infrasettimanale

C’è un pezzo di Calabria che comanda in Serie D ed è rappresentato dal Cittanova, che vince ancora in trasferta e guarda tutti dall’alto in perfetta solitudine.

Intanto il Rende si prende un punto grazie al giovane Proto, pareggiando in casa con il Rotonda, mentre il Roccella cade ancora, stavolta punito in Sicilia dai trapanesi del Dattilo. Per precauzioni legate al Covid, non hanno giocato San Luca e Castrovillari. I lupi del Pollino torneranno in campo mercoledì per recuperare la gara con il Santa Maria Cilento.

In Eccellenza la Vigor Lamezia è una macchina da gol: ben sette le reti rifilate dai biancoverdi alla Palmese in una gara praticamente senza storia. Intanto il campionato perde un vagone: il Corigliano non si è presentato a Locri e adesso verrà escluso dal torneo. Dalla prossima giornata (mercoledì si torna in campo per il primo turno infrasettimanale) la squadra che avrebbe dovuto affrontare il Corigliano osserverà un turno di riposo.

In vetta c’è adesso lo Scalea, capace di piegare il Belvedere nel derby, ritornato a distanza di undici anni dall’ultima volta. È stato il solito Angotti a regalare i tre punti alla squadra di Saverio Gregorace.

Autorevole tris in trasferta del Sambiase, vittorioso in casa della Stilese. Da ammirare le reti messe a segno da Flordelmundo con un bel sinistro al volo e anche quella di Alessandro Bernardi, dopo un’azione personale.

A causa di un malore all’arbitro è stata sospesa nell’intervallo la partita tra il Boca Nuova Melito e la Morrone. Bella rimonta del Soriano ai danni del Cotronei, mentre il Sersale sbanca Isola, ma perde per infortunio Caliò.

Nel girone A di Promozione la Promosport rimane al comando da sola, vincendo la sesta gara stagionale fra campionato e coppa.

Primo sorriso per il Real S.Agata: sul terreno di San Marco Argentano la Garibaldina è piegata dalle reti di Orsino, autore del vantaggio gialloblù, e del trequartista transalpino David Yldirim Cem, al primo gol in Calabria.

Un rigore del solito Galantucci è servito al Città di Acri per superare la Caccurese. Rossoneri adesso al terzo posto in classifica. Non si è giocata invece la gara fra il Trebisacce e la Rossanese per motivi precauzionali legati al Covid.

Nel girone B di Promozione, un bel pareggio tra il Filogaso e la Gioiese, in una gara caratterizzata dalle doppiette di Cannitello e Sanchez, i bomber più prolifici del campionato. Al comando del girone, però, c’è adesso il Gioiosa Jonica, da solo, dopo il successo sullo Sporting Catanzaro Lido. Anche in Promozione si tornerà in campo mercoledì per il turno infrasettimanale.

La recente giornata di campionato è stata caratterizzata dal minuto di silenzio nel ricordo di Jole Santelli e dal ritorno del pubblico sugli spalti.