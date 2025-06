Una stagione tra alti e bassi ma comunque che ha portato al raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'Academy Ardore ottiene la salvezza diretta nel campionato di Prima Categoria e adesso può programmare la preparazione alla prossima stagione, a partire dal mercato estivo e ancor prima dalla composizione del nuovo staff tecnico.

Academy Ardore, rinnovo dello staff tecnico

Ed è proprio a partire dallo staff tecnico, infatti, che sono in arrivo le novità più importanti dal momento che cambieranno diverse figure. La prima di esse è la separazione sportiva tra la società e il tecnico in seconda Enrico Argirò. Dopo un sereno confronto, infatti, si è deciso di comune accordo di intraprendere strade di diverse, mantenendo comunque una profonda stima reciproca e con lo stesso Argirò che arricchisce il suo bagaglio personale fatto di campo e di esperienza, già colmo dalle esperienze come preparatore atletico della Digem Volley (Serie D pallavolo nella stagione 2019/20), l'approdo alla Stilese in Eccellenza nella stagione 2020/21, la Bovalinese sempre in Eccellenza nella stagione 2021722, senza dimenticare la Serie D con il Locri. Con quest'altro addio, la priorità diventa quella di sostituire lo staff tecnico e per la panchina ci sarebbe già qualche nome, con il club che starebbe pensando a Mario Loccisano, nell'ultima stagione sulla panchina del Bianco, mentre ad affiancarlo dovrebbe essere Maurizio Gallo. Nulla ancora di ufficiale ma l'intesa c'è e la trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni.