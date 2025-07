Da qualche ora è iniziato dunque il nuovo corso dell'Acri che, dopo gli ultimi anni di oblio e buio, ritorna nel palcoscenico dei grandi. Il club rossonero, tra le squadre più blasonate e longeve del panorama dilettantistico calabrese, disputerà il prossimo campionato di Promozione a dopo aver acquisito il titolo del Malvito. inizia così un nuovo percorso, sotto il nome di Virtus Acri.

Acri, Guido è il nuovo tecnico

Con l'acquisizione del titolo, la priorità era quella di consolidare la dirigenza e ancor di più di trovare una guida tecnica per poter poi operare sul mercato. E proprio in queste ultime ultime ore è arrivato l'annuncio del nuovo allenatore: trovato l'accordo con Emilio Guido, che guiderà i rossoneri nel campionato di Promozione A 2025/2026.

Allenatore classe 1983, Guido vanta un percorso ricco di esperienze nel calcio dilettantistico calabrese. Dopo l’esordio con il Cus Arcavacata, ha proseguito la sua carriera alla Luzzese (due stagioni), prima di approdare alla Real Montalto (Prima Categoria), dove ha conquistato uno storico triplete: campionato, Coppa Calabria e Supercoppa. Tra le sue esperienze più recenti figurano anche la DB Rossoblù Luzzi in Promozione e diversi incarichi in Prima Categoria con Real Cosenza, Aprigliano, Montalto e Bergamini.

Le sue prime parole

Di entusiasmo e voglia le sue prime dichiarazioni da tecnico del club acrese: «Sono estremamente contento di venire in una piazza importante come quella di Acri. Darò tutto me stesso per fare bene in una delle realtà più blasonate del calcio dilettantistico calabrese». Emilio Guido succede dunque a Marco Colle che, nell'ultima stagione, ha concluso il campionato al terzo posto in classifica.

Contestualmente, nelle scorse ore la Virtus Acri ha anche comunicato che è stato nominato presidente pro tempore Raffaele Terranova. Nei prossimi giorni, in attesa dell’ingresso di nuove figure, sarà definito e reso noto l’assetto societario e dirigenziale per la nuova stagione.