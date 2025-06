Siglato l’accordo tra Michele Maritato (che sarà presidente onorario) e un gruppo di dirigenti acresi guidati da Massimo Scavello. La squadra rossonera rientra nel secondo livello regionale dopo due anni in Prima Categoria

Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, l’Acri sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Promozione calabrese. È stato infatti ufficializzato il trasferimento del titolo sportivo dal Calcio Malvito all’Acri, che tornerà così a disputare il campionato di Promozione nella stagione 2025/2026. L’intesa è stata raggiunta nella serata di ieri tra il presidente del Malvito, Michele Maritato, e un gruppo di dirigenti acresi coordinati da Massimo Scavello.

Si tratta di un passaggio formale che sancisce il ritorno della formazione rossonera nel secondo livello regionale, dopo alcuni anni di assenza. Contestualmente, sono state azzerate tutte le cariche societarie della scorsa stagione, conclusa con un terzo posto nella regular season e con l’eliminazione ai play off contro la Themesen. Il Malvito, invece, aveva conquistato la permanenza in Promozione battendo la Soccer Montalto ai play out.

La nuova struttura dirigenziale dell’Acri sarà definita lunedì prossimo nel corso di un incontro pubblico. Michele Maritato assumerà il ruolo di presidente onorario di quella che dovrebbe chiamarsi SSD Acri, mentre nelle prossime settimane si lavorerà alla definizione dell’organigramma tecnico in vista dell’avvio della preparazione estiva.

Il comunicato del club

«Nella serata di ieri è stato ufficializzato l’accordo per il trasferimento del titolo sportivo dal Calcio Malvito all’Acri. L’intesa è stata raggiunta tra il presidente Michele Maritato e un gruppo di dirigenti Acresi guidati da Massimo Scavello. Dopo alcuni anni di assenza, la squadra del centro presilano fa quindi ritorno in Promozione. Lunedì prossimo è previsto un incontro pubblico durante il quale sarà definita la nuova struttura dirigenziale della società, dal momento che tutte le cariche della scorsa stagione sono state azzerate. Michele Maritato assumerà il ruolo di Presidente Onorario dell’ASD Acri. Asd Acri Academy»