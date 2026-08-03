Il caldo di inizio agosto non ferma le manovre di mercato delle compagini dilettantistiche calabresi. Con i raduni e l'inizio della preparazione estiva ormai alle porte, le rose vanno via via completandosi, ma non mancano i colpi a sorpresa capaci di accendere l'entusiasmo delle tifoserie sia in Eccellenza che in Promozione.

La Virtus Rosarno fa la voce grossa con tre innesti

Nel massimo campionato regionale è la Virtus Rosarno ad essersi presa la scena con un blitz di mercato che ha portato in dote un tris di acquisti di assoluto valore:

Il primo è Francesco Migale (Centrocampista, classe 2007). Cresciuto nei settori giovanili di Catanzaro e Vibonese, Migale è un centrocampista moderno, dinamico e tecnico. Nell'ultima stagione di Eccellenza si è messo in grande evidenza mettendo a segno 4 reti e laureandosi campione regionale Under 19 con la Juniores della Gioiese. Un profilo di grande prospettiva pronto a portare corsa e qualità in mediana.

C’è poi Stefano D’Agostino: Innesto di spessore che garantisce determinazione, talento ed esperienza per la categoria, pronto a difendere con orgoglio i colori amaranto.

Infine Salvatore Morale, giovane promettente spinto da grande entusiasmo e voglia di crescere, arrivato a Rosarno con la determinazione giusta per mettersi a disposizione del gruppo.

Sc Soverato cala gli assi Fittaioli e Zarich

Nel Girone B di Promozione, a scuotere la tranquillità del mercato ci ha pensato il San Nicola Chiaravalle Soverato, protagonista di due acquisti d'impatto:

Uno è Nicola Fittaioli, centrocampista argentino cresciuto nel prestigioso vivaio del River Plate. Dopo le esperienze tra Argentina e Spagna, Fittaioli è approdato in Italia la scorsa stagione all'Africo, diventando uno dei gladiatori principali della miracolosa salvezza della compagine amarantoceleste.

L'altro è Cristian Zarich, un vero e proprio colpo a effetto che non ha bisogno di presentazioni. L'esterno d'attacco argentino, reduce da una stagione positiva con lo StiloMonasterace, vanta un curriculum di tutto rispetto tra cui la vittoria del campionato di Eccellenza e il successivo campionato di Serie D con la maglia del Locri. Con la data dell'avvio dei raduni ormai imminente, la sensazione è che questo inizio d'agosto regalerà ancora altre sorprese prima del fischio d'inizio ufficiale.