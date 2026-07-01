Il silenzio delle ultime settimane era solo apparente, necessario per gettare le basi del futuro. Lo Sporting Polistena rompe il ghiaccio e lo fa con l'annuncio più importante, quello che traccia la linea guida per la nuova stagione sportiva: mister Francesco Ferraro siederà sulla panchina rossoverde anche per il prossimo campionato di Promozione (girone B).

Una scelta forte, arrivata nel segno della continuità e di una ferma programmazione societaria. Dopo lo straordinario campionato scorso dove il club, nonostante l'etichetta di matricola, ha conquistato un'ampia salvezza esprimendo un calcio propositivo e divertente. Il prossimo step è il consolidamento nella categoria. E per farlo, la dirigenza ha scelto di affidarsi all'usato sicuro.

Esperienza, carisma e identità

La conferma del tecnico pianigiano rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso fondato sul lavoro quotidiano, sulla serietà e sulla totale sintonia con l’ambiente. A parlare per mister Ferraro, d'altronde, sono i fatti e le sue doti: un carisma capace di compattare lo spogliatoio e valorizzare l'intero organico; capacità di trasmettere un'idea di calcio organizzata e riconoscibile; un'esperienza profonda che costituisce una certezza assoluta e un punto di riferimento insostituibile per tutto l’ambiente.

In arrivo la conferenza stampa ufficiale. Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa ufficiale alla presenza della dirigenza e del tecnico.

Durante l’incontro, aperto agli organi di informazione e ai tifosi, verranno illustrati i dettagli della struttura tecnica per la nuova stagione e, presumibilmente, le prime linee guida sui movimenti di mercato per puntellare la rosa. Il primo, fondamentale tassello è stato messo: lo Sporting Polistena è pronto a ruggire ancora.