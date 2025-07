Il club è ancora in attesa di sapere se sarà Eccellenza o Promozione ma in ogni caso ripartirà dal mister della scorsa stagione, apprezzatissimo per le sue qualità umane e professionali

Tra poco meno di due settimane scadranno e iscrizioni ai prossimi campionati ma ancora molto deve essere definito, con diverse squadre che rischiano l'iscrizione sia in Eccellenza che in Promozione. Ciò comporterebbe a una ridefinizione delle partecipanti ai due campionati. Un discorso che tocca in maniera diretta lo Stilomonasterace, finalista del play off e, almeno da regolamento, prima candidata a un ripescaggio in Eccellenza se dovessero mollare le squadre attualmente in difficoltà.

Stilomonasterace, conferma in panchina

Una situazione che in un certo senso blocca anche il club stesso, dal momento che deve impostare il proprio mercato e ciò è legato alla categoria. Non ci sono dubbi invece sul nome in panchina dal momento che è stato riconfermato Giuseppe Papaleo. Ad annunciarlo è proprio il club sulle sue pagine social.

Dopo una stagione ricca di soddisfazioni, culminata con un secondo posto in classifica nel campionato di Promozione a solo un punto dalla vetta e con la disputa della finalissima play off, la società ha scelto con convinzione di proseguire il progetto tecnico iniziato con mister Papaleo, apprezzato per le sue qualità umane e professionali, oltre che per la capacità di creare un gruppo coeso, competitivo e con una chiara identità di gioco. La conferma del tecnico rappresenta un segnale di continuità e ambizione, elementi fondamentali in vista della nuova stagione, che si preannuncia altrettanto intensa ed entusiasmante.

La società, grazie anche all'impegno del direttore Nicola Origlia, è già al lavoro per costruire la rosa che affronterà il prossimo campionato, con l’obiettivo di confermare quanto di buono fatto finora e provare a compiere quel passo in più che tutti desideriamo.