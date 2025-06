Le strategie di mercato del club sono in stand-by, anche perché prima c'è da capire come procedere per il rifacimento del manto erboso del Tarsitano

Silenzio solo apparente in casa Paolana in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Il club tirrenico, infatti, è reduce dall'ottimo terzo posto con conseguente play off culminato con la finalissima contro la Rossanese. La parola d'ordine è sicuramente quella di continuità ma prima ci sono dei nodi da sciogliere che non possono essere più prorogati.

I nodi da sciogliere

Ufficialmente la campagna estiva di consolidamento è già iniziata, come dimostrano i rinnovi del direttore generale Franco Viola e del tecnico Angelo Andreoli. La campagna acquisti in questo mercato estivo però non è ancora decollata e questo per un motivo ben preciso: non è per difficoltà societarie o altro, ma per una questione legata innanzitutto al campo sportivo Tarsitano.

Il presidente Marcone, nei giorni scorsi, ha infatti avuto un incontro con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Perrotta per le questioni inerenti il terreno di gioco. Il Tarsitano, infatti, necessita del rifacimento del manto erboso anche perché è alla sua terza proroga da parte della Lega Dilettanti e un'altra sembra difficile. Se non tutto, ma molto passa da qui dunque anche perché lo stesso patron Marcone deve sapere quale futuro e stagione può organizzare per il club.

Al momento non ci sono conferme definite da parte della giunta e si aspetta una risposta nei giorni prossimi. Al tempo stesso si lavora anche all'ampliamento della società con l'ingresso di nuovi soci. la priorità, in ogni caso, passa dal campo sportivo Tarsitano.