Mattinata intensa questa per il calcio dilettantistico calabrese dal momento che ha già regalato i primi scossoni e alcuni potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Diverse le novità tra il campionato di Eccellenza e i due gironi di Promozione. Ecco allora cosa è successo e cosa potrebbe succedere.

Aloisi in bilico

Partendo dal massimo campionato regionale, non è guarita del tutto la DB Rossoblù Luzzi al quale serve tempo dopo il cambio di allenatore. Fatto sta che la compagine luzzese viaggia appena sopra la superficie della zona play out, in netto contrasto con le ambizioni iniziali. A parte questo, proseguono anche gli strascichi del post Rosario Salerno dal momento che, ai giocatori che hanno rescisso, si aggiunge anche Foderaro. Di qualche ora fa infatti la risoluzione tra le parti. Momento delicatissimo invece per la Rossanese, soprattutto dopo il black out nel derby contro il Trebisacce e la conseguente (e dura) contestazione dei tifosi). Decisamente indietro rispetto agli obiettivi iniziali, la posizione di mister Aloisi rimane attualmente in bilico e con la società che per il momento concede fiducia a tempo.

Promozione, valzer delle panchine

Passando al girone A di Promozione, non facile l'attuale posizione della Virtus Acri penultima in classifica con soli quattro punti all'attivo. Il club rossonero ha bisogno di una sterzata decisa e, proprio per questo, decisiva sarà la trasferta in casa del Rende e se anche qui le cose non dovessero migliorare, la società potrebbe iniziare a pensare al cambio di allenatore con Spinelli e Pascuzzo che sarebbero in pole.

Per uno scossone in panchina che potrebbe arrivare, ce ne sta uno che è arrivato: cambia guida tecnica il Capo Vaticano con l'annuncio che è arrivato nella mattinata odierna. Non è bastata infatti a mister Michele Marturano la vittoria di misura sul Melito e il balzo fuori dalla zona rossa. La dirigenza neroverde, infatti, ha optato per l'esonero del tecnico e con il casting che è già iniziato. A tal proposito il ds Maglia si sta già muovendo e avrebbe già individuato alcuni profili: il favorito è Benedetto Mangiapane, con Giuseppe Barbieri sullo sfondo.