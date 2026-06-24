Prima il silenzio apparente, parallelamente il lavoro dietro le quinte e poi l'uscita allo scoperto. La Virtus Rosarno non ha mai spento i motori e, subito dopo la fine del campionato di Eccellenza, si è subito messa all'opera per programmare con largo anticipo la prossima stagione.

Ecco il nuovo ds

Il primo passo, ancora prima di costruire la rosa, era innanzitutto quello di avere figure chiare sia in panchina che nel ruolo di direttore sportivo. Per la panchina non ci sono mai stati grossi dubbi e, di fatti, è arrivata l'annunciata riconferma di mister Graziano Nocera che sarà ancora il timoniere amaranto dopo aver saputo cavalcare le onde della scorsa annata.

La novità, però, arriva proprio dalla scelta del direttore sportivo dal momento che il club amaranto lo ha individuato nella persona di Nicola Origlia. Una scelta interessante quanto affascinante, innanzitutto per la giovane età di Origlia e anche dalla dimostrazione di saperci fare. Quest'ultimo, infatti, è stato uno dei punti chiave della favola Stilomonasterace, dalla Promozione fino alla conquista dell'Eccellenza e, nell'ultima stagione appunto, il sorprendente terzo posto nel massimo campionato regionale con l'etichetta di neopromossa. A Origlia anche il merito di aver costruito un organico di giocatori di qualità ed elevato spessore, cosa che farà anche alla Virtus Rosarno. Nella foto, da sinistra a destra: il vicepresidente Salvatore Paolillo, il nuovo ds Nicola Origlia e il presidente Francesco Primerano.