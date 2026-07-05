Il sogno dell'Eccellenza è svanito solo sul più bello, nella finale playoff persa contro il Gioiosa Ionica, ma SC Soverato non ha alcuna intenzione di leccarsi le ferite. Anzi, la dirigenza ha già riacceso i motori con l'obiettivo di recitare ancora un ruolo da assoluta protagonista.

L'ultimo campionato di Promozione (Girone B) ha chiuso i battenti con un ottimo terzo posto, ma soprattutto con la consapevolezza di aver lottato alla pari con le corazzate Deliese e Gioiosa Ionica. Una base solida da cui ripartire immediatamente.

Avanti con Francesco Lomonaco

La prima pietra per il nuovo corso è la stabilità tecnica. Manca solo il comunicato ufficiale del club, ma non ci sono ormai dubbi sulla riconferma in panchina di mister Francesco Lomonaco.

Subentrato a metà febbraio a Domenico Sisi, Lomonaco ha avuto un impatto devastante sulla squadra. I suoi numeri nelle ultime nove giornate di campionato sono stati un vero e proprio ruolino di marcia da primato, dimostrando che la squadra ha recepito subito la sua filosofia di gioco.

I numeri della "cura" Lomonaco

Un rendimento che fotografa una squadra da vertice, capace di viaggiare quasi agli stessi ritmi delle prime due della classe: 20 i punti conquistati, solo due in meno rispetto alla Deliese e uno solo in meno rispetto al Gioiosa Ionica.



L'asso nella manica: la carta del ripescaggio

La vera bomba di questa estate in casa Soverato, però, riguarda il possibile salto di categoria dietro la scrivania. La società ha infatti intenzione di avanzare la proposta di ripescaggio per la prossima Eccellenza.

I criteri di valutazione e i posti vacanti potrebbero rimescolare le carte in tavola. Nell'ambiente si respira ottimismo e non si escludono clamorose sorprese nelle prossime settimane: il Soverato vuole l'Eccellenza, e giocherà le sue fiches su tutti i tavoli possibili.