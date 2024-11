E in Promozione riflettori puntati sul Sambiase Lamezia nel girone “A”. Mentre nel gruppo “B” attenzione alle tante squadre vibonesi

Clessidra capovolta. Ancora qualche giorno di attesa e poi sarà campionato anche in Eccellenza e Promozione. I massimi tornei dilettantistici regionali vivranno la prima giornata nel week-end. Una nuova, lunga ed intensa stagione sta per partire. Nonostante i mille problemi, soprattutto economici, scoppiati come sempre in estate la base del calcio ci sarà e a ranghi completi. A dare il via ufficiale la presentazione dei calendari nella sala convegni del comitato regionale della lega nazionale dilettanti

Locri pigliatutto?

In Eccellenza sarà la grande annata del Locri. La squadra da battere. La corazzata amaranto esordirà contro il Soriano. La matricola “terribile” a tinte rossoblu affidata a mister Gregorace. L’uomo che, lo scorso anno, nel paese dei mostaccioli ha conquistato la quinta serie al termine di una cavalcata straordinaria.

Le altre da tenere sotto controllo

Ma attenzione anche ad Amantea ed Acri. Da non sottovalutare neppure il Reggio Mediterranea di Carella ed il Sersale di Trapasso.

E in Promozione?

In Promozione riflettori puntati al Sambiase Lamezia, al Bocale ma anche alle new entry, tutte vibonesi, Rombiolese e San Gregorio. Insomma le piazze sono già calde. I dilettanti ripartono. Con rinnovato entusiasmo e qualche novità: dalle 5 sostituzioni ai numeri liberi di maglia.

Venerdì (16:30) i calendari di Prima Categoria

L’incontro sarà utile per discutere degli imminenti campionati e delle relative novità regolamentari (nuova circolare n.1 IFAB) e vedrà la partecipazione dei componenti del Consiglio Direttivo del Comitato, i componenti del Comitato Regionale Arbitri della Calabria, dell’Associazione Allenatori e dell’Associazione Calciatori e le Società partecipanti al Campionato di Prima Categoria, le quali sono invitate ad intervenire nelle figure del Presidente e del Segretario, dell’allenatore e del capitano. Durante la consueta festa di inizio stagione verranno consegnati i premi disciplina alle società vincitrici le rispettive classifiche dei campionati di prima categoria (Atletico Corigliano e Real Cerva), nonché delle società promosse dalla seconda che si sono aggiudicate anche la speciale classifica (Pallagorio Calcio e Pianopoli). Alle società verranno consegnati i palloni ufficiali da utilizzare nel corso delle gare della s.s. 2017/2018.

