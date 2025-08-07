Inizia un nuovo capitolo sportivo, o meglio congiunto, per l'Ags Soriano. Il club rossoblù, militante nel campionato di Eccellenza, rafforza infatti il proprio gruppo societario e amplia i confini sportivi non solo al territorio sorianese ma all'intero comprensorio delle preserre. C'è infatti l'accordo di un progetto comune con la Real Fabriziese, nello specifico con i suoi dirigenti. Nasce dunque l'Ags Soriano-Fabrizia e con la società fabriziese, lo scorso anno militante nel campionato di Prima Categoria, che alla fine di questa stagione si era vista costretta a fermare il percorso per le ingenti spese e impegni che ne comportava. Da qui appunto l'intenzione comune di unire le forze, anche perché il club sorianese ormai da qualche anno cercava qualcuno con cui continuare il percorso mano nella mano.

Comunione d'intenti

Piena disponibilità dunque da parte dei dirigenti fabriziesi Cosimo Giglio Mamone, Alberto Franzè, Claudio Cirillo e Francesco Rafiele hanno deciso di avviare un percorso comune, nell’ambito di un programma ad ampio raggio. Una comunione di intenti che sta già prendendo forma nell'organizzazione e nel coinvolgimento del campo di Fabrizia, che sarà innanzitutto la casa dell'Under 19 rossoblù. Altri progetti comuni riguarderanno le rispettive Scuole calcio, ognuna operativa sul proprio territorio di appartenenza, ma legate da una serie di eventi e iniziative da svolgere assieme sia a Fabrizia, sia a Soriano.

La dirigenza sorianese

Inizia un nuovo capitolo sportivo dunque, ed ecco il pensiero della dirigenza sorianese a riguardo: «Siamo sempre stati aperti all’ingresso di soci e di appassionati, compreso l’allargamento a realtà a noi vicine. Dopo varie interlocuzioni negli anni scorsi, stavolta abbiamo trovato nei dirigenti della Fabriziese degli interlocutori interessati, con i quali avviare un percorso comune. Il torneo di Eccellenza, che andremo ad affrontare per il nono anno consecutivo, comporta una serie di impegni, anche molto gravosi, ma allo stesso tempo offre una vetrina importante per la comunità di Soriano e per l’intero Comprensorio della Serre. Noi come Ags Soriano vogliamo dare continuità al progetto nella Serie A dei Dilettanti calabresi e questa unione va proprio in tale direzione. Avere con noi degli appassionati e validi compagni di viaggio, ci aiuterà a gestire meglio la squadra, avviando altresì diverse interessanti iniziative per quanto riguarda il Settore giovanile e la Scuola calcio. Soriano e Fabrizia insieme, allora, per avviare un nuovo interessante percorso».

La dirigenza fabriziese

Queste, invece, le parole dei nuovi dirigenti fabriziesi: «Abbiamo portato avanti il gioco del calcio a Fabrizia facendo tanti sacrifici e, grazie alla collaborazione di tutti, sono arrivati anche degli ottimi risultati. Ci siamo accorti, però, che il peso di gestire la squadra era diventato particolarmente gravoso e oneroso anche nel torneo di Prima categoria. E questo anche per via dell’impianto di gioco, che necessita di vari interventi. Nel momento in cui si è verificata questa possibilità, abbiamo ritenuto opportuno unire le forze con gli amici di Soriano. Ci è stata data questa grandissima opportunità e vorremmo sfruttarla al massimo delle nostre capacità. La possibilità di disputare un campionato di Eccellenza, cosa mai accaduta prima nel circondario territoriale, darà lustro all’intera area delle Serre e porterà sicuramente rinomanza ed entrate economiche trasversali».

Il comune di Fabrizia sarà attivamente e sportivamente coinvolto, come affermano gli stessi neo-dirigenti fabriziesi: «Avremo la nostra Scuola calcio e ci giocherà la formazione Under 19, anch’essa impegnata in un torneo regionale. Allo stesso tempo ribadiamo che vi è la necessità di avviare un processo di riqualificazione che riguarda l’intera area dove sorge l’attuale stadio. Sono numerosi gli interventi che andrebbero effettuati, per avere una struttura all’altezza della situazione, in maniera tale da alimentare sogni e speranze, regalando tanti bei momenti di sport ai nostri bambini e ai nostri ragazzi. Ad ogni modo continueremo a fare calcio anche nella nostra comunità, sia per quanto riguarda le giovani leve, sia grazie all’affascinante vetrina del torneo di Eccellenza. L’Ags Soriano Fabrizia avrà modo di confrontarsi con squadre che in Calabria vantano una lunga tradizione calcistica. Ags Soriano Fabrizia è una realtà con la quale proveremo a toglierci qualche soddisfazione, proseguendo a fare qualcosa di utile per il sociale e per i giovani e gli sportivi del territorio».