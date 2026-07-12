Vicepresidenti Gaspare Cavaliere e Alessandro Luigi Gentile. La nuova dirigenza punta su stabilità, partecipazione e sostegno della comunità per rilanciare il club giallorosso

Presentato ufficialmente il nuovo corso della U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 FC. La cerimonia si è svolta venerdì 10 luglio nella Sala Consiliare del Comune, alla presenza delle istituzioni cittadine, dei rappresentanti del territorio e di numerosi tifosi giallorossi.

L'incontro, aperto dal saluto di don Francesco Gentile, ha visto la partecipazione del sindaco Maria Grazia Vittimberga e dell'assessore allo Sport Gaetano Muto, che ha ufficializzato la nuova composizione societaria e sottolineato il valore simbolico dell'anno in corso, coincidente con il sessantesimo anniversario della nascita del calcio a Isola Capo Rizzuto.

Alla guida del club è stato nominato presidente Francesco Piscitelli. Vicepresidenti saranno Gaspare Cavaliere e Alessandro Luigi Gentile. Completano l'organigramma Antonio Franco, confermato nel ruolo di segretario, incarico ricoperto da circa quindici anni, e Pasquale Calabretta, che torna nella società come tesoriere. Fanno parte della nuova compagine societaria anche Domenico Muraca, Anselmo Rizzo, Pietro Astorino, Eugenio Varca, Giuseppe Codamo, Francesco Ruggiero, Rocco Bruno, Fortunato Friio e Antonio Muraca.

Nel suo intervento, l'assessore Muto ha evidenziato la volontà dei nuovi soci di dare vita a un progetto «serio, solido e duraturo», ringraziando al tempo stesso la dirigenza uscente per il lavoro svolto. L'ex presidente Enrico Comito ha rivolto un augurio di buon lavoro alla nuova società, ricordando con soddisfazione i due anni trascorsi alla guida del club.

Il neo presidente Piscitelli ha definito l'avvio del nuovo corso «soltanto un punto di partenza», ribadendo la volontà di costruire «un progetto aperto, partecipato e capace di coinvolgere l'intera comunità», con particolare attenzione ai giovani. Sulla stessa linea il vicepresidente Alessandro Luigi Gentile, che ha invitato cittadini e tifosi a sostenere la squadra, ricordando che essa rappresenta «un patrimonio di tutta la comunità».

Gaspare Cavaliere ha invece richiamato il valore storico della società, spiegando che proprio la tradizione del club lo ha spinto ad accettare l'invito dell'assessore Muto a contribuire alla nascita della nuova compagine, nata – ha sottolineato – dall'impegno di imprenditori e cittadini profondamente legati al territorio.

A chiudere la presentazione è stato il sindaco Maria Grazia Vittimberga, che ha ripercorso le vicende sportive degli ultimi anni, ricordando come Isola Capo Rizzuto sia sempre riuscita a rialzarsi grazie alla volontà, alla forza e alla passione di imprenditori, cittadini e tifosi. Il primo cittadino si è quindi complimentato con la nuova dirigenza, definendola «una realtà capace di unire energie importanti del territorio».