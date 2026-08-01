Il club cambia pelle ma punta in alto dopo la finale playoff. Mister Marco Pisano guida la nuova squadra di collaboratori
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Sarà un San Nicola Chiaravalle Soverato ampiamente rinnovato, ma con intatte ambizioni di alta classifica, quello che si appresta a scendere in campo nel prossimo campionato di Promozione (Girone B).
Dopo la cavalcata della scorsa stagione, culminata con la finalissima playoff che ha fatto accarezzare a lungo il sogno Eccellenza, la società guidata dal duo presidenziale Mancini-Fera è al lavoro da settimane per puntellare la rosa e definire ogni dettaglio operativo.
L'obiettivo è chiaro: garantire massima competitività a una piazza entusiasta, ripartendo da basi solide ed entusiasmo rinnovato.
La nuova guida tecnica: le scelte della società
Il primo passo fondamentale di questo nuovo corso è la definizione dello staff tecnico, ufficializzato nelle ultime ore. A raccogliere l'eredità di mister Francesco Lomonaco (accasatosi al Corigliano) sarà Marco Pisano, tecnico ex Taverna chiamato a guidare il gruppo squadra verso nuovi ed importanti traguardi.
Al fianco di mister Pisano opererà una squadra di collaboratori di assoluto livello: Alberto Fossella come Vice-allenatore; Laureano Aquilino Sonaglia come preparatore atletico e Antonio Chiefari come Preparatore dei portieri.
Con questo assetto, la dirigenza traccia la rotta per la nuova stagione. Un mix di competenze, motivazione e freschezza tattica su cui costruire il futuro immediato del club. Il calciomercato entra ora nel vivo e nei prossimi giorni sono attesi i primi colpi di mercato per completare un organico pronto a dare battaglia su ogni campo.