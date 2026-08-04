Il Taverna prosegue a ritmo serrato il proprio lavoro di programmazione estiva in vista della prossima stagione nel campionato di Promozione. Tra nuovi innesti e operazioni in entrata, la dirigenza biancorossa continua a puntare forte sulla conferma dei pilastri della passata stagione, decisivi per il raggiungimento della salvezza. Un percorso di consolidamento che resta prioritario anche alla luce della recente ridefinizione dei raggruppamenti, che ha visto il club spostato dal Girone B al Girone A: cambia il contesto geografico, ma non l'obiettivo fondamentale della società, fissato sul mantenimento della categoria.

Una conferma strategica

Salvatore Tozzo vestirà la maglia del Taverna anche nella prossima campagna calcistica. Un rinnovo fortemente desiderato dalla società e dall'intero ambiente, consapevole del valore tecnico e umano del calciatore.

Soprannominato la "Freccia Rossa", Tozzo rappresenta il classico jolly di fondamentale importanza nello scacchiere tattico di qualsiasi allenatore. La sua capacità di ricoprire praticamente tutti i ruoli tra difesa e centrocampo gli permette di adattarsi con naturalezza alle differenti esigenze della gara. Corsa inesauribile, spirito di sacrificio e capacità di spaccare la partita con accelerazioni improvvise lo rendono una risorsa preziosa per la squadra.

Il bagaglio del calciatore si arricchisce inoltre di trascorsi in piazze rilevanti, tra cui l'esperienza con la maglia della Fermana e diverse stagioni disputate tra Eccellenza e Promozione. Un background che garantisce al gruppo esperienza, personalità e mentalità. La continuità di Tozzo inserisce così un altro tassello nell'organico del Taverna, pronto ad affrontare le insidie del nuovo girone con una struttura solida e collaudata.