Una vita in mezzo al campo, vivendo il calcio come un mantra da rispettare in ogni suo dettaglio. Francesco Maiolo ha sempre vissuto pienamente all'interno del rettangolo di gioco, quasi fosse la sua casa. Da calciatore ad allenatore il passo è breve, nel suo caso inoltre non è mai mancata la qualità e la dedizione, sia quando calciava un pallone sia adesso che è seduto in panchina e non certo per scelta tecnica.

Si torna in campo dopo la sosta di Pasqua e, per lo stesso Maiolo attuale allenatore del Le Castella, di certo il ritorno in campo ha un sapore speciale perché domenica, al ritorno tra i campi appunto, taglierà il traguardo delle 300 panchine peraltro contro la sua ex squadra Scandale.

Il cammino

Sono passati quattordici anni da quel 27 agosto 2012, eppure i ricordi sono chiari e vividi come fosse ieri: era un match valido per la Coppa Calabria e un esordiente e sbarbato mister Maiolo iniziava la sua carriera da allenatore sulla panchina del Sant'Anna contro il Cropani. Mai esordio fu più felice dal momento che quel match finì 0-4. Da lì un susseguirsi di vittorie, sconfitte ma soprattutto esperienza che lo hanno portato a migliorarsi costantemente.

Con il Sant'Anna colleziona 78 panchine e, tra le partite più importanti, bisogna menzionare lo spareggio playoff, nella stagione 2013-14, contro l'Aprigliano vinto per 3-1 e che è valso lo storico salto in Promozione. In seguito ecco l'esperienza sulla panchina del Petronà, nella stagione 2016/17, dove colleziona 38 panchine. Due anni più tardi, nella stagione 2018/19, Maiolo aggiunge sulla propria bacheca un altro salto storico in Promozione e stavolta con la Caccurese dove vince il campionato con cinque lunghezze di vantaggio sulla Nuova Rogliano. Con la favola di Caccuri aggiunge altre trenta panchine al suo curriculum.

Covid e post-Covid

Si arriva così agli anni del Covid, tra sospensioni e campionati mai terminati. In quel periodo il tecnico stava guidando lo Scandale, con cui colleziona 31 panchine, chiudendo al secondo posto nell'anno del blocco e con il conseguente ripescaggio nel campionato di Promozione. Nella stagione 2022/23 l'esordio arriva la chiamata della blasonata Isola Capo Rizzuto e il conseguente esordio nel campionato di Eccellenza. Il debutto nella Serie A regionale non è niente male dal momento che, con il club giallorosso, chiude al sesto posto sfiorando i playoff.

Nella stagione 2023/24 torna in Prima Categoria, chiamato dall'ambizioso Aek Crotone con cui scrive un pezzo di storia del club, vincendo sia campionato che Coppa Calabria: con i gialloneri sono state 51 le panchine. Nella scorsa stagione è a Cutro dove infila 14 panchine mentre, attualmente, il percorso con il Le Castella con 21 partite disputate.

Insomma, un ruolino che può essere riassunto così: 202 panchine in Prima Categoria, 39 in Coppa Calabria, 30 in Eccellenza, 12 in Promozione, 10 in Coppa Italia e 6 playoff. Inoltre 299 panchine caratterizzate da 178 vittorie (60%), 53 pareggi (18%) e 68 sconfitte (22%) con 488 punti ottenuti in campionato e una media di due punti a partita su 244 partite. Otto le squadre allenate: Sant'Anna, Petronà, Caccurese, Scandale, Isola CR, Aek Crotone, Cutro, Le Castella.